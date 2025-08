Altar digital: como religiosos usam as redes e somam milhões de seguidores

Eles não estão mais somente em púlpitos, altares ou terreiros, mas nas telas de celulares que vibram com notificações, acumulam milhões de visualizações, curtidas e comentários. Padres, mães de santo, pastores, rabinos, pais de santo e teólogos — líderes religiosos de diferentes tradições têm encontrado nas redes sociais um novo território para expressar a fé e, principalmente, alcançar pessoas que talvez jamais pisassem em um espaço religioso físico.

Em um cenário digital marcado por algoritmos, viralizações e filtros, a fé também tem ganhado espaço, e muitos seguidores.

Do altar para o Instagram: o fenômeno do padre Patrick

Com 6,8 milhões de seguidores no Instagram, o padre Patrick Fernandes é um fenômeno. Suas esquetes bem-humoradas viralizaram, tornando-o um rosto conhecido até mesmo fora dos círculos católicos. Mas nem sempre foi assim.

"No início, eu me culpava muito, porque pensava que as pessoas estavam me vendo de forma caricata, como um palhaço, um humorista. E eu acho que isso esvaziava um pouco meu ministério", lembra.

A percepção começou a mudar com os testemunhos dos seguidores. "A partir do momento que comecei a escutar os relatos de pessoas que me agradeciam por terem superado situações difíceis vendo meus vídeos, percebi que o humor era uma ferramenta para atrair, mas que eu podia oferecer algo mais, algo que preenchesse o coração."

O conteúdo leve, segundo ele, não exclui a profundidade espiritual.

"A gente não tem problema nenhum em dar risada. Acho que a fé precisa ser algo leve, que dá sabor. Mas acredito muito que temos que deixar algo no coração das pessoas". Para Patrick, o desafio é constante: "Encontrar o equilíbrio, acho que é o caminho mais sadio".

"Meu terreiro virou rede": a fé ancestral

À frente de um terreiro, a mãe de santo Ìyálorisa Omilade atua também em suas redes sociais para debater a afroespiritualidade Imagem: Reprodução/Instagram/@yemojazz

No candomblé, essa ocupação digital também exige cuidados. Ìyálorisa Omilade, mãe de santo e ativista, transformou seu perfil, com mais de 44 mil seguidores, em um espaço de acolhimento e afirmação identitária. "A ideia de levar o terreiro para as redes sociais não surgiu por vaidade, mas por necessidade", explica.

A partir de reflexões com amigos, ela percebeu o potencial das redes para combater o racismo religioso e ajudar na cura emocional de muitas pessoas — inclusive dela mesma.

"O que compartilho na rede social não é rito, é caminho. Não exponho minha liturgia, nem os segredos do meu culto. Meu compromisso é com a sabedoria que fortalece a cabeça — o Ori — com provérbios ancestrais que orientam o caminhar."

Durante a pandemia, esse espaço se tornou um "terreiro para muitos", segundo Ìyálorisa.

Com o isolamento, cresceu nossa solidão e a necessidade de reorganizar nosso sentido. Nessa encruzilhada virtual, como eu chamo, encontrei muitas cabeças cansadas, desorientadas e com fome de pertencimento.

Ìyálorisa Omilade, mãe de santo

Para ela, o impacto vai além das curtidas. "Minha página tem sido um instrumento muito importante de descolonização do pensamento, uma descolonização afetiva e espiritual. Nunca entrego respostas prontas. Provoco reflexão. Com cada vídeo, com cada provérbio, tudo o que compartilho convida as pessoas a pensarem diferente do que pensavam."

Música, podcast e axé

Além do perfil no Instagram, o pai de santo David Dias tem um podcast em que fala sobre temas como ancestralidade e filosofia Imagem: Reprodução/Instagram/@davidumbanda

O pai de santo David Dias viu sua influência digital crescer a partir de um hábito despretensioso: indicar semanalmente uma música com temática de terreiro.

"Com o tempo, as pessoas passaram a se interessar e acompanhar ansiosamente a 'música da semana', a ponto de isso se tornar quase um quadro fixo", conta.

A prática se desdobrou no podcast Atina pra Isso, espaço onde aborda filosofia, ancestralidade e crítica social com profundidade.

Falar sobre cultura de terreiro nas redes sociais é sempre um território sensível. Apresentar a filosofia e a ideologia de um território de Axé é importante para desmistificar essa cultura e combater o racismo religioso, que, na maioria das vezes, se manifesta pela ignorância.

David Dias, pai de santo

Ao mesmo tempo, ele alerta para os riscos da exposição superficial. "Há vivências íntimas que não foram feitas para serem compartilhadas publicamente. Quando reduzimos esses saberes a um vídeo curto, corremos o risco de transformá-los em entretenimento vazio."

Mesmo assim, os efeitos têm sido reais. "Recebo mensagens como: 'Comecei te odiando, mas depois entendi o sentido do que você trazia nas suas falas' ou 'Suas palavras salvaram minha vida'."

Compartilhar, não influenciar

Luiza Agreste Nazareth compartilha pensamentos de diferentes formas em seu perfil no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram/@luiza.nazareth

A teóloga evangélica Luiza Agreste Nazareth, da Igreja Presbiteriana Comunidade da Vila, em São Paulo, também é cautelosa com a exposição. Com 118 mil seguidores, define seu perfil como um espaço de partilha, não de influência.

"Hoje, não me considero, por exemplo, uma influenciadora ou criadora de conteúdo para redes sociais. Vejo as redes como um lugar onde compartilho os aprendizados que o Senhor tem me dado ao longo da minha jornada de fé."

Em vez de seguir tendências ou algoritmos, ela prioriza a profundidade. "Resolvi não lutar contra isso e entendi que vou criar conteúdo dentro do formato que é mais confortável para mim."

Luiza evita polêmicas, vídeos curtos demais e exposição da intimidade. Prefere transformar pregações e estudos bíblicos em carrosséis e cortes de vídeo.

Escolhi não mostrar muito da minha intimidade. Isso tem um custo de alcance, mas é um custo que estou disposta a pagar, respeitando minha saúde mental e meu estilo de comunicação.

Luiza Agreste Nazareth, teóloga

Para ela, o impacto mais relevante escapa às métricas digitais. "O Reino de Deus tem métricas subversivas, opostas às do mundo. No Reino, o maior é o menor; o mais importante é aquele que serve."

Feed como sinagoga: a espiritualidade acessível

Rabino Sany Sonnenreich compartilha vídeos e entrevistas com seus mais de 424 mil seguidores no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram/@byravsany

O rabino Sany Sonnenreich, conhecido como Rav Sany, tem mais de 424 mil seguidores e vê nas redes uma oportunidade sagrada.

O judaísmo sempre valorizou a comunicação como instrumento de transformação. A missão de um líder espiritual é levar luz onde há escuridão. Hoje, as redes sociais são as novas praças públicas e, se D'us nos deu essas ferramentas, temos a responsabilidade de usá-las para o bem.

Sany Sonnenreich, rabino

Ele afirma que até mesmo plataformas como o TikTok podem ter papel espiritual, desde que usadas com autenticidade. "Se forem usadas com propósito e verdade, tornam-se canais poderosos de inspiração. A espiritualidade não está presa a um púlpito ou sinagoga; ela pode emergir em qualquer tela, se o coração estiver aberto."

Uma das experiências mais marcantes de sua atuação online foi o relato de uma jovem que desistiu do suicídio após assistir a um de seus vídeos. "Naquele dia, entendi que cada post pode ser um sopro de vida."