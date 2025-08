Wall Street cai na abertura com tarifas de Trump, resultados da Amazon e dados de emprego nos EUA

(Reuters) - Wall Street abriu em forte queda nesta sexta-feira, com as novas tarifas dos Estados Unidos sobre dezenas de parceiros comerciais e o balanço fraco da Amazon pesando sobre o sentimento, enquanto um relatório de emprego mais fraco do que o esperado aumentou a aversão ao risco.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,79% na abertura, para 43.781,77 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,82%, para 6.287,28 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,38%, para 20.830,643 pontos.

(Reportagem de Nikhil Sharma)