'Vou ignorar as sanções aplicadas', diz Moraes após Lei Magnitsky

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse hoje que "vai ignorar" as sanções aplicadas contra ele e seguir trabalhando.

O que aconteceu

Moraes falou na abertura do semestre do Judiciário. Ele ressaltou que o processo segue o devido rito legal. "Eu aqui afirmo, sem medo de errar, que não há, não houve, no mundo, uma ação penal com tanta transparência e publicidade como essa ação penal." O quadro é ainda mais alarmante, porque boa parte das manifestações de golpismo que circulou nas redes foi impulsionada pelas plataformas. Existem evidências empíricas de canais e perfis monetizados e anúncios patrocinados que fomentaram, coordenaram ou apoiaram os atos de insurreição.

Alexandre de Moraes, ministro do STF, sobre a ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado

Solidariedade a Moraes

A Suprema Corte disse que não se "desviará de sua função" de defender a Constituição. Em nota divulgada anteontem, o STF citou a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que as decisões de Moraes foram chanceladas por seus colegas de tribunal.

Ministros Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques não compareceram presencialmente. Eles acompanharam a sessão de forma virtual.

Gilmar e Dino já haviam manifestado "integral apoio" a Moraes. Em postagens anteontem nas redes sociais, os dois ministros se solidarizaram com o colega. Gilmar afirmou que Moraes conduz "com coragem e desassombro a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições". Dino citou a Constituição e a Bíblia e foi no mesmo tom.

Ontem alguns ministros jantaram com Lula. O petista se reuniu com Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, presidente do STF, no Palácio do Planalto, em ato em solidariedade a Moraes. Como revelou a Folha de S. Paulo, Moraes sinalizou no jantar que dispensa ajuda do governo em sua defesa nos EUA e indicou que não pretende entrar com ação judicial no país por enquanto.

Lula se aproxima de magistrados após ofensiva internacional sem precedentes ao STF. Ele telefonou para Moraes anteontem para prestar solidariedade.

O que é a sanção

O governo dos Estados Unidos anunciou sanções financeiras contra o ministro. Atingido pela Lei Global Magnitsky, essa punição é uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros por graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

Indivíduos e empresas que sofrem sanções sofrem punições financeiras. Contas bancárias e cartões de instituições que atuem no sistema bancário norte-americano são bloqueados por tempo indeterminado. Também não pode entrar nos EUA.

Contudo, o ministro não tem costume de ir aos EUA e não possui bens lá. Na prática, isso significa que ele não será impactado diretamente com nenhuma medida de bloqueio de bens ou de contas no país.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é punida pela Lei Magnitsky. A legislação foi criada em 2012 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção e, em meio a pressão do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o governo de Donald Trump decidiu aplicar a punição a Moraes.