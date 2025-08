Vídeo com diretor do BC é manipulado com IA em golpe de indenização do Pix

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais e que mostra um diretor do Banco Central dizendo que os usuários do Pix têm direito a receber uma indenização devido a uma falha no sistema. Trata-se de um golpe.

As publicações falsas alteraram digitalmente um vídeo real de Paulo Picchetti, diretor do BC, para enganar as pessoas. Elas são induzidas a entrar em um site que simula ser a página oficial da instituição, fornecer seus dados pessoais e pagar uma taxa para liberar a suposta indenização, que nunca é creditada.

O que diz o post

"Você precisa ver o que o diretor do Banco Central falou que chocou o Brasil todo", diz uma mulher no início do vídeo compartilhado nas redes sociais.

A sequência traz a seguinte fala atribuída a Paulo Picchetti, diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central: "Foi identificada uma falha no sistema financeiro nacional e, por causa disso, todos os brasileiros que foram impactados têm direito a uma compensação financeira como pedido de desculpas". O diretor do BC "explica" que a indenização é válida para quem fez transações via Pix entre 2020 e 2025 e pode chegar "a até dez salários-mínimos". Ele "orienta" consultar o suposto site oficial para verificar o valor exato.

Por que é falso

Conteúdo teve áudio alterado por IA. O UOL Confere usou o Hive Moderation, programa especializado na identificação de manipulações digitais, para analisar o vídeo compartilhado pelas peças desinformativas. O aplicativo indicou 99,4% de probabilidade de o trecho com as falas de Picchetti ter sido manipulado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (veja abaixo).

Hive Moderation aponta 99,4% de probabilidade de vídeo ter sido manipulado por IA Imagem: Reprodução

Diretor do BC fala sobre impacto do clima em vídeo original. A partir de uma busca reversa, foi possível identificar o contexto original do conteúdo. Trata-se de uma live transmitida pelo Banco Central em 2 de setembro de 2024 (aqui e abaixo). As publicações enganosas usam o trecho postado pelo BC um mês depois no TikTok, quando Picchetti aborda projetos da instituição sobre energia limpa (aqui e abaixo). Tanto na live como no recorte citado o diretor não cita em momento algum uma suposta indenização aos usuários do Pix.

@bancocentraldobrasil Na última LiveBC (2/9), o Diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, comentou sobre energias "limpas" e "sujas", e quais projetos o BC tem desenvolvido sobre o tema. #BancoCentral #LiveBC #RIS ? som original - bancocentraldobrasil - Banco Central do Brasil

Usuários pagam taxa, mas nunca recebem indenização. Ao clicar no link indicado pela postagem, o interessado é direcionado para uma página que simula ser do Banco Central. Lá, o usuário deve preencher um formulário e fornecer seus dados pessoais, como nome e CPF, para que seja feito o cálculo da suposta indenização. A seguir, aparece uma mensagem informando o valor, mas com o aviso de que o resgate só será liberado após pagamento de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Mesmo após cumprir todas as etapas solicitadas, a quantia nunca é depositada.

Posts falsos sobre indenizações a usuários do Pix voltaram a circular. Publicações semelhantes ofereciam até R$ 10 mil a quem fez pagamentos via Pix entre 2020 e 2025 como uma compensação por vazamento de dados, mas tudo não passava de um golpe. Os conteúdos fraudulentos foram desmentidos pelo UOL Confere e por outras agências de checagem (aqui e aqui).

Viralização. Um post no Facebook tinha 5.200 curtidas e 60 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão, pela Lupa e pela Reuters.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

