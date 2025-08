Vendas da Tesla têm nova queda na Europa, apesar de reformulação do Model Y

Por Alessandro Parodi

(Reuters) - Os registros de novos carros da Tesla em vários mercados importantes da Europa caíram em julho, apesar da reformulação do seu principal modelo, o Model Y, à medida que a montadora de veículos elétricos enfrenta uma reação negativa às opiniões políticas do presidente-executivo Elon Musk, desafios regulatórios e aumento da concorrência.

A linha de veículos envelhecida da Tesla está enfrentando uma onda de concorrentes de baixo custo, especialmente da China. A empresa está lançando uma versão reformulada do Model Y e iniciando a produção de um novo modelo mais barato, mas a produção desse modelo só aumentará no próximo trimestre, mais tarde do que o inicialmente previsto.

Os registros da marca - um indicador das vendas - caíram 86% em julho na comparação anual na Suécia, para 163 carros; 52% na Dinamarca, para 336 carros; 27% na França, para 1.307; 62% na Holanda, para 443; e 58% na Bélgica, para 460 veículos, segundo dados oficiais do setor, marcando a sétima queda mensal seguida em todos esses países.

Elas também caíram 5% na Itália, para 457 carros, e 49% em Portugal, para 284 veículos.

As vendas da Tesla na Europa caíram mais de um terço nos primeiros seis meses do ano.

Noruega e Espanha foram exceções à tendência, com os registros da Tesla em julho subindo 83% e 27%, para 838 e 702 carros, respectivamente.

Sem novos veículos de entrada mais acessíveis previstos até os últimos três meses do ano e com o fim iminente de um subsídio fiscal de US$7.500 nos Estados Unidos para compradores de veículos elétricos, Musk reconheceu em julho que a Tesla pode ter "alguns trimestres difíceis".

Ele afirmou que as rígidas regulamentações sobre direção automatizada na Europa dificultaram a venda do Model Y em alguns países, já que o sistema opcional de direção autônoma supervisionada do veículo é "um grande argumento de venda".

"Nossas vendas na Europa, acreditamos que vão melhorar significativamente assim que conseguirmos oferecer aos clientes a mesma experiência que eles têm nos Estados Unidos", disse Musk a analistas.

Os registros do Model Y na Suécia e na Dinamarca caíram 88% e 49%, respectivamente, em julho, enquanto na Noruega eles mais que quadruplicaram, chegando a 715 carros.

As vendas de carros em geral subiram 20% na Dinamarca, 6% na Suécia, 48% na Noruega, 17% na Espanha, 9% na Holanda e 21% em Portugal, enquanto caíram 8% na França, 5% na Itália e 2% na Bélgica em julho, segundo dados do setor.

Alemanha e Reino Unido devem divulgar os dados de vendas de automóveis de julho na próxima semana.

As montadoras europeias Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault e BMW publicaram resultados fracos no segundo trimestre, alertando para a pressão causada pelas tarifas de importação dos EUA e pela queda na demanda

(Reportagem de Alessandro Parodi, Camille Raynaud, Louise Rasmussen, Marie Mannes, Terje Solsvik, Inti Landauro, Javi West Larrañaga e Bart Meijer)