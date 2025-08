Unifique Telecomunicações compra 70% da Sustentys para integrar serviços no RS e SC

(Reuters) - A Unifique Telecomunicações disse nesta sexta-feira que passará a deter 70% da Sustentys em um acordo para integrar serviços de energia no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de acordo com fato relevante.

A empresa não apresentou detalhes financeiros sobre o acordo, mas informou que a transação não se caracteriza como investimento relevante pois o preço pago representa menos de 10% do seu patrimônio líquido.

A Sustentys é uma holding que detém a integralidade do capital das empresas R4 Energias Renováveis, R4 Engenharia e R4 Gestora de energia. As empresas atuam na prestação de serviços relacionados à geração e comercialização de energia desde 2017, atendendo cerca de 1.500 clientes.

A Unifique afirmou que o acordo buscará a exploração de sinergias entre as operações.

"Com atuação geográfica sinérgica à da Unifique nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as empresas R4 são referência no setor de energia solar na região Sul", disse a companhia.

(Por Michael Susin em Barcelona)