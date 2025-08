Trump move submarinos nucleares após atrito com ex-presidente russo - Americano diz que comentários "provocativos" de ex-presidente da Rússia levaram à necessidade de deslocar embarcações para "regiões apropriadas".O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (01/08) que ordenou o deslocamento de dois submarinos nucleares em resposta a comentários "provocativos" feitos pelo ex-presidente russo Dmitri Medvedev.

"Com base nas declarações altamente provocativas do ex-presidente da Rússia [...], ordenei que dois submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas, apenas no caso de essas declarações tolas e inflamadas serem mais do que apenas palavras", publicou Trump na rede social dele, a Truth Social.

"As palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências não intencionais. Espero que este não seja um desses casos", continuou.

Trump não especificou se tais submarinos seriam movidos a energia nuclear ou armados com armas nucleares. Também não detalhou os locais, que são mantidos em segredo pelas Forças Armadas dos EUA.

Os Estados Unidos e a Rússia controlam a grande maioria das armas nucleares do mundo, e Washington mantém submarinos armados com mísseis nucleares em patrulha como parte de sua chamada tríade nuclear, composta por armas lançadas por terra, mar e ar.

Líderes discutem nas redes sociais; Medvedev cita arma nuclear

Trump também não informou qual declaração exata de Medvedev provocou tal resposta. O russo é atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e um defensor vocal da guerra na Ucrânia. Os dois trocaram acusações nas redes sociais nos últimos dias.

No começo da semana, Medvedev rechaçou a ameaça de Trump de impor novas sanções contra a Rússia caso o país não encerre o conflito com a Ucrânia dentro de dez dias.

Acusando o presidente americano de "brincar com ultimatos", Medvedev publicou no X que Trump "deveria se lembrar" de que a Rússia é uma força formidável.

"Cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra. Não entre a Rússia e a Ucrânia, mas com o próprio país dele", disse o funcionário russo.

O presidente americano rebateu na manhã de quinta-feira, dizendo que Medvedev é um "ex-presidente fracassado" e o alertou para "tomar cuidado com as palavras".

Horas depois, o russo voltou a criticar Trump em seu canal no Telegram e fez alusão à "lendária 'Mão Morta'", em referência a um armamento projetado durante a Guerra Fria para disparar mísseis nucleares se a liderança russa fosse morta.

"Se algumas palavras do ex-presidente da Rússia provocam uma reação tão nervosa do todo-poderoso presidente dos Estados Unidos, então a Rússia está fazendo tudo certo e continuará seguindo seu próprio caminho", rebateu Medvedev.

Quem é Medvedev?

Medvedev cumpriu um mandato como presidente entre 2008 e 2012, atuando efetivamente como substituto de Putin, que contornou os limites constitucionais para permanecer no poder de fato.

O ex-presidente se tornou uma das vozes mais declaradamente anti-Ocidente do Kremlin e usa com frequência as redes sociais para fazer ameaças nucleares. Membros do governo russo o acusam de ser irresponsável e imprevisível.

gq/ra (Reuters, AFP, AP)