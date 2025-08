Trump diz à Newsmax que Powell "muito provavelmente" permanecerá como chair do Fed

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, "muito provavelmente" permanecerá em seu cargo, mesmo com Trump criticando duramente as políticas do Federal Reserve.

Em uma entrevista à Newsmax que foi ao ar nesta sexta-feira, Trump disse que removeria Powell "num piscar de olhos" e disse que a taxa de juros do Fed estava muito alta, mas acrescentou que outros disseram que a remoção de Powell "perturbaria o mercado".

"Ele sairá em sete ou oito meses e eu colocarei outra pessoa", disse Trump.

(Reportagem de Christian Martinez)