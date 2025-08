Trump põe submarinos nucleares perto da Rússia após falas de ex-presidente

Do UOL, em São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que mandou posicionar submarinos nucleares próximos à Rússia. A decisão seria uma resposta às últimas declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa.

O que aconteceu

O ex-presidente russo criticou o posicionamento de Trump sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Dmitry Medvedev escreveu no X que o republicano faz o "jogo do ultimato" e que essa abordagem pode levar a uma guerra envolvendo os Estados Unidos.

Ordenei o posicionamento de dois submarinos nucleares nas regiões apropriadas, para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso. Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejadas. Espero que este não seja um desses casos.

Trump, em post no Truth Social

Trump quer fim da guerra no leste europeu até 8 de agosto. Durante uma viagem à Escócia no começo da semana, disse que "não há razão para esperar", e reduziu o prazo de 50 para "10 ou 12 dias".

EUA estão prontos para implementar "medidas adicionais para garantir a paz" entre Rússia e Ucrânia, diz diplomata norte-americano. "Tanto a Rússia quanto a Ucrânia devem negociar um cessar-fogo e uma paz duradoura. É hora de fazer um acordo", disse John Kelley, diplomata sênior dos EUA, à ONU.

Presidente norte-americano está decepcionado com Putin por ataques a civis ucranianos. Na noite de ontem, a Rússia bombardeou Kiev, deixando 31 mortos, incluindo uma criança de dois anos, e pelo menos 159 feridos.

Realmente senti que iria acabar. Mas cada vez que penso que vai terminar, matam mais gente. Não estou mais tão interessado em falar mais [com Putin]. Presidente dos EUA, Donald Trump

Republicano disse que "esta é a guerra de Biden, não de Trump". No Truth Social, disse que a Rússia perdeu 112.500 soldados neste ano. Para ele, a Ucrânia também sofreu muito, embora em número menor: disse que o país perdeu cerca de 8 mil soldados desde o início do ano, e que esse número não inclui desaparecidos. "São muitas mortes desnecessárias! [...] Esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido", disse Trump.