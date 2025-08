'Trump acha que pode governar o mundo, mas não tem suco de laranja do Brasil', diz Paul Krugman

O economista americano Paul Krugman, vencedor do prêmio Nobel de 2008, afirmou que a isenção ao suco de laranja do Brasil é um sinal de que os Estados Unidos precisam do País. Ele voltou a tecer críticas à nova política comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje, dia em que entraria em vigor a cobrança das taxas ao mundo. A tarifação acabou sendo adiada para a próxima semana.

Para Krugman, a taxação do chefe da Casa Branca ao Brasil é um "flagrante" ao querer influenciar sua política interna e ilustra a "ilegalidade" do tarifaço. "Trump pode achar que pode governar o mundo, mas ele não tem o suco de laranja ou de outro tipo", afirma, em análise divulgada nesta sexta-feira.

O economista diz que as negociações de Trump com o Brasil são "excepcionais" e suas exigências são "diferentes" do que as feitas a qualquer outro país, cuja taxação de 50% é "consideravelmente mais alta". "Trump vinculou explicitamente as tarifas ao Brasil à ousadia da nação em julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentar reverter uma eleição que ele perdeu", destaca.

O Nobel acusa Trump de ser um "inimigo da democracia e da responsabilidade de aspirantes a autoritários". "Mas nós sabíamos disso", afirma.

O economista americano também observa que é "totalmente ilegal" os EUA usarem tarifas para tentar influenciar a política interna de outro país. "Praticamente tudo o que Trump tem feito em termos de comércio é ilegal, mas no caso do Brasil é completamente flagrante", reforça.

Conforme ele, as razões para a imposição de tarifas são limitadas, como, por exemplo, uma situação de emergência econômica, mas esse não é o caso dos EUA, que "estão indo muito bem", nas palavras do chefe da Casa Branca. "Portanto, o confronto com o Brasil ilustra de forma especialmente clara a ilegalidade da onda de tarifas de Trump", afirma.

Por outro lado, a taxação aos produtos brasileiros, na sua visão, também ilustra a "diferença entre a quantidade de poder que Trump aparentemente pensa que tem e a realidade". Um sinal claro é a isenção ao suco de laranja fresco, 90% do qual é fornecido pelo Brasil.

"Aparentemente, precisamos do que o Brasil nos vende. E isso é uma admissão implícita de que, ao contrário das constantes afirmações de Trump, os consumidores dos EUA, e não os exportadores estrangeiros, pagam as tarifas", avalia.

O Nobel cita ainda o café, que ficou fora da lista de cerca de 700 isenções dos EUA ao Brasil. "O que alguns de nós queremos saber é por que o suco de laranja, do qual as pessoas podem viver sem, está recebendo uma folga, enquanto o café, um nutriente absolutamente essencial, não está", questiona.

Já na política, Krugman observa que a taxação de Trump ao Brasil está tendo "efeitos contrários", com a melhora da aprovação do governo petista no País. "Em um eco do que aconteceu no Canadá, onde a pressão de Trump claramente salvou o governo Liberal de perdas eleitorais massivas, as ameaças contra o Brasil fizeram maravilhas pela popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente", diz.

E discorda do critério que aponta os EUA como o segundo parceiro comercial mais importante do Brasil. Quando considerados todos os países europeus somados, a China segue na liderança isolada, respondendo por 28% das exportações do Brasil, mas a União Europeia (UE) sobe para a segunda posição, com uma fatia de 13,2%, enquanto que os EUA cairiam para a terceira, com 12,1%, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Trump e seus assessores realmente acham que podem usar tarifas para intimidar uma nação de mais de 200 milhões de pessoas a abandonar seus esforços para defender a democracia, quando ela vende 88% de suas exportações para países que não são os Estados Unidos?", afirma Krugman. "Na verdade, ele (Trump) está, sem querer, dando ao mundo uma lição sobre os limites do poder dos EUA", conclui.