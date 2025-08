Teste de estresse do BCE vê bancos europeus resistentes a choques econômicos e geopolíticos

Os testes de estresse conduzidos pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, em inglês) mostram que os bancos europeus continuam resilientes, apesar dos recentes choques econômicos e geopolíticos. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira, em uma análise que incluiu 51 credores da zona do euro diretamente supervisionados pelo banco central.

O BC do bloco da moeda comum avalia que os bancos são capazes de suportar uma recessão econômica "severa, mas plausível," com os níveis de capital atual.

O índice CET1, que mede reservas principais que o banco tem pra proteção de risco sistêmico, dessas empresas caiu de 17,1% a 12% no cenário adverso estipulado entre 2025 e 2027, de acordo com o BCE, uma redução menor do que nos resultados dos testes de 2023.

Em nota, a EBA apontou que os bancos iniciaram os testes com a lucratividade e o capital no maior nível dos últimos anos, obtendo melhor capacidade de absorção de perdas graças à geração de renda.

Por outro lado, estão mais vulneráveis a riscos de crédito e de mercado. No total, a autoridade europeia testou 64 bancos, dos quais todos mantiveram bons índices de capital e apenas um quebro a taxa de alavancagem requerida sob cenários adversos.