Testamos o mousse da Widi Care: 'mudou a finalização dos meus cachos'

Meu cabelo é cacheado e estava em busca de um produto que trouxesse algo novo para a finalização dele e que também ajudasse a ativar ainda mais o volume. Por isso, decidi incluir uma novidade na minha rotina capilar: um mousse. O escolhido foi o Juba Mousse Criador de Cachos, da Widi Care.

A marca promete definição de até 48 horas e conta com uma fórmula com óleos e extratos naturais. Mas será que o produto entrega definição e volume? Confira os resultados dos meus testes.

O que eu gostei?

Definição e brilho. O mousse é um aliado para quem busca cachos mais definidos e brilhantes. Durante o uso no meu cabelo, que tem a curvatura 3B e 3C, percebi que o produto é bem concentrado e proporciona mais brilho nos fios.

Além disso, dá para ativar o volume e, ao mesmo tempo, definir os cachos, o que costuma ser difícil encontrar em apenas um produto.

Diferentes usos. Testei o mousse de duas formas. Na primeira, apliquei o produto após o creme finalizador, e a combinação funcionou especialmente bem com cremes mais densos, pois ajudou a manter os cachos mais definidos por vários dias, principalmente no day after (dia seguinte).

Na segunda aplicação, usei o mousse com um pouco de óleo, sem aplicar nenhum creme. Para a minha surpresa, os cachos ficaram bem definidos e com bastante volume. No meu caso, percebi que o meu cabelo teve o fator encolhimento.

Redução do frizz. Se você gosta de fazer penteados para ir à academia, assim como eu, o mousse pode ser uma alternativa para substituir as gelatinas, pois reduz significativamente o frizz, deixando os fios bem alinhados. Por ter uma textura mais leve, ele não deixa o cabelo com aspecto rígido que muitas gelatinas costumam causar.

Antes (esq.) e depois (dir.) de usar o mousse da Widi Care Imagem: Amanda Marques/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Fórmula com óleos. Após usar muitos produtos ao longo do tempo, aprendi a dar preferência àqueles que contêm óleos na composição, já que eles ajudam a manter os fios cacheados mais nutridos e mais brilhosos. Nesse sentido, o mousse se destacou, já que inclui na sua fórmula o óleo de oliva, óleo de linhaça dourada, manteiga de murumuru, extrato de avelã e extrato de cacau.

Aroma leve e agradável. Assim como o creme Encaracolando a Juba, o mousse também tem um aroma frutado e muito agradável. A fragrância não é intensa, o que o torna uma boa opção até para quem tem olfato mais sensível.

Embalagem prática. O pump do mousse é prático de usar. Basta agitar o frasco antes do uso e pressionar o pump para liberar a espuma, facilitando a aplicação no dia a dia.

Rende bem. Após um mês de uso contínuo, o produto de 200 ml ainda está longe da metade, o que demonstra um bom rendimento. Se a aplicação for apenas para o day after, a durabilidade tende a ser ainda maior.

Mousse forma uma espuma que se espalha facilmente pelos fios Imagem: Amanda Marques/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Proteção contra fontes de calor. Não costumo usar muito o secador, mas, em alguns dias, quando precisei secar o cabelo rapidamente, o mousse foi um aliado no quesito proteção contra danos causados por fontes de calor. Outra vantagem é que o produto também tem filtro solar, segundo a marca.

Pontos de atenção

Ressecamento. Apesar da definição durar muito, senti que em alguns fios mais porosos o mousse não fez tanto efeito, deixando a área mais ressecada do que o comum. A solução foi unir óleo ao mousse, o que ajudou as madeixas a se alinharem. Também notei algumas pontas mais ressecadas do que o comum.

Pegajoso. Durante a aplicação, percebi que, após a espuma se dissolver nos fios, o produto deixa resíduos nas mãos, resultando em uma sensação bastante pegajosa — mais do que qualquer outro finalizador que já testei. Esse aspecto não é dos mais agradáveis.

Fator encolhimento. Notei que o produto causou um encolhimento dos fios, algo que, pessoalmente, não me incomoda tanto, mas pode não agradar quem prefere manter o comprimento do cabelo mais evidente.

O que mudou para mim?

Esse mousse foi ótimo para a minha finalização, pois consegui deixar o cabelo mais leve, mesmo quando usei um creme com foco maior na definição dos cachos.

Outro benefício é o fato de o mousse trazer resultado sem, necessariamente, precisar usar o creme. Ou seja, o produto pode ser um aliado para quem tem pressa em finalizar os cachos.

Para quem indico o produto?

O Juba Mousse Criador de Cachos, da Widi Care, é ideal para quem gosta de cachos bem definidos, mas com leveza. Como gosto de volume, considero que o produto traz equilíbrio entre definição e movimento, deixando os cachos mais soltos e naturais.

Esse produto também é indicado para quem não tem tanta paciência de esperar o cabelo secar naturalmente e prefere usar o secador. O mousse protege bastante os fios contra os danos térmicos.

