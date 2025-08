Testamos a nova TV QLED Samsung de 55 polegadas com IA e karaokê

Se você quer trocar sua TV por uma maior e mais completa, com mais recursos de inteligência artificial e função karaokê, vale a pena conhecer a linha QLED Q7F 2025 da Samsung.

Os aparelhos, que vão de 50 a 85 polegadas, podem dar um salto na qualidade da imagem dos seus filmes e outros conteúdos. Testei o modelo de 55 polegadas e conto como foi a experiência.

O que mais gostei?

Instalação simples e prática. A TV QLED Q7F de 55 polegadas, enviada para teste, é bem leve (cerca de 11kg sem a base) e fácil de instalar. Os pezinhos e a base são de plástico preto, como nos modelos mais simples.

Dá para escolher se você quer deixar os pés mais ao centro ou nas extremidades, com ajuste de altura para acomodar melhor uma soundbar. Gostei que os pezinhos são apenas encaixados e ficam bem firmes, dispensando o uso de ferramentas. A espessura é de aproximadamente 6cm.

Depois de tudo conectado, chegou a hora de ligar a TV e escanear o QR Code na tela. Utilizei um celular Samsung para realizar o passo a passo. O processo é simples e rápido.

Cores vivas e boa profundidade em 4K. O desempenho da TV QLED Q7F é bem superior ao das TVs Full-HD e UHD que estou acostumado a usar no meu dia a dia. Em primeiro lugar, a maior sensação de imersão proporcionada por uma tela de 55 polegadas em comparação com a minha fiel escudeira de 43 polegadas, ambas com resolução 4K, já foi logo me animando.

A cerca de 1m70 de distância da tela, a experiência é muito boa. E é claro que o processador Q4 AI faz a parte dele, trazendo novas tecnologias de inteligência artificial para ajustes rápidos e automáticos para melhorar a qualidade da imagem (a gente nem percebe).

Dois detalhes se destacam. O primeiro é o realismo das cores, marca da tecnologia QLED, que ficou bem evidente nos tons vivos de vermelho da performance da artista Lady Gaga em Abracadadra, direto da praia de Copacabana em resolução 4K.

Lady Gaga em apresentação na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Imagem: Dilson Silva/ AGNEWS

O segundo ponto é a maior profundidade, que permite melhor detalhamento com contornos suaves nos cenários dos games e cenas de filmes e séries.

Nos jogos de futebol em 4K, por exemplo, a expressão dos rostos dos torcedores na arquibancada também se sobressai, revelando os benefícios das imagens com mais nitidez.

Ajuste de imagens para filmes Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

Opções para melhorar a imagem. Existe opção para deixar as imagens mais reais e naturais, ideais para filmes e séries. Também tem a alternativa que deixa as cores vivas e brilhantes, boa para partidas de futebol.

Ainda proporcionou boas experiências alternando as opções Padrão, RPG e Esportes, de acordo com o game do PlayStation5. Para quem não tem muita paciência, sugiro deixar no modo Padrão.

Plataforma smart convence. No geral, o sistema operacional Tizen, utilizado pela Samsung, funciona muito bem. É rápido, fluido, fácil de manusear e oferece os principais aplicativos da atualidade. Destaque para a atualização por sete anos, um dos diferenciais do fabricante.

Controle remoto sem pilhas. O Tizen faz boa parceria com o controle SolarCell que é recarregado por energia solar, luz ambiente e ondas de radiofrequência.

Recurso de comando de voz é bem útil, principalmente para pesquisar conteúdos nos serviços de streaming. A TV vem com os assistentes Bixby, da própria Samsung, e Alexa integrados.

Usei essa função várias vezes, com os dois assistentes e, na maioria, a TV entendeu bem o que eu queria pesquisar. Infelizmente, não consegui ativá-la na Netflix e no Globoplay. No Prime Video e no YouTube, a experiência foi positiva.

Dá também para transformar o celular em controle remoto, através do app SmartThings, que integra vários produtos Samsung. Cheguei a usar, mas logo voltei para a comodidade do SolarCell, deixando o smartphone livre para outras tarefas.

Nas TVs 2025, você ainda pode utilizar o relógio Galaxy Watch (a partir do 4) para comandar o televisor com gestos.

A equipe do Guia de Compras UOL testou esse recurso no evento de lançamento dessas TVs. No começo, causou uma certa estranheza para entender o movimento do braço e o tempo de resposta entre o "clique" com os dedos e a seleção das atrações. Mas, depois de alguns minutos, ficou mais fácil.

Smartwatch da Samsun funciona como controle para Smart TV da marca Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

A organização do menu smart é OK. Com os títulos divididos por serviço de streaming, a plataforma gratuita Samsung TV Plus aparece com destaque e tem muitas opções de conteúdo.

Função karaokê aprovada. A linha 2025 é a primeira compatível com a função karaokê, através do app Stingray. Por enquanto, é gratuito, e você pode utilizar o próprio celular como microfone. Mas atenção: o seu aparelho precisa fazer parte de uma pequena lista, que inclui modelos sofisticados, como os da linha Galaxy a partir do S23 ou Z5 ou iPhone 15 e 16.

São mais de 100 mil músicas, divididas em várias categorias. Dá para pesquisar por década, artista, gênero, idioma, faixas em alta ou mais populares, por exemplo. Se você, como eu, prefere cantar músicas nacionais, prepare o gogó: encontrei uma boa diversidade de títulos, cobrindo do tradicional rock dos anos 80 às sofrências da atualidade.

Função karaokê está disponível na TV Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

Testar esse recurso transformou minha casa em uma festa. Chamei os amigos e achei a novidade bem divertida. O celular se sai bem como microfone, principalmente se você adicionar uma soundbar à TV.

Experiência positiva nos games. Assim que a TV reconheceu o PlayStation 5, tive acesso ao menu de jogos, que traz opções bem bacanas. O jogador pode modificar o brilho e o contraste da imagem de acordo com o gênero do game, incluir ponto de mira ou modificar o formato da tela para 21:9 (Ultra-Wide) ou até 32:9 (Super Ultra-Wide), com mais informações laterais interessantes em alguns games.

O Modo Jogo também otimiza a qualidade da imagem. A nitidez e o realce de cada detalhe, seja dos estádios durante as partidas de EA Sports FC25 ou dos locais secretos de Elden Ring (ambos em 4K), reforçam as vantagens de uma TV QLED.

Ajuste de imagem para games Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

Se você gosta de jogar, mas não tem videogame, pode ainda acessar os jogos do Xbox e do GeForce Now pelo Gaming Hub das TVs Samsung, através de assinatura (paga separado) E sem precisar de console.

Pontos de atenção

A taxa de atualização só de 60Hz. É um ponto negativo. Quanto mais alta essa taxa, de 120Hz ou 144Hz, por exemplo, maior o realismo e fluidez nas transições de movimentos rápidos.

Modo Dinâmico da imagem. Deixa qualquer imagem muito artificial e brilhante, com cores muito saturadas. Chega a incomodar a visão, principalmente em filmes e séries disponíveis em HDR10 e HDR10+.

Upscaling para 4K. Esperava mais, não percebi mudanças na qualidade da imagem ao converter conteúdos de resolução inferior para 4K. Ou seja, novelas, filmes e programas de TV em Full-HD continuaram sendo exibidos sem melhorias significativas.

Para quem eu indico

Com telas de 50 a 85 polegadas, as novas TVs 4K são especialmente indicadas para dois perfis de consumidores. O maior salto na qualidade da imagem será notado por quem tem um televisor com resolução mais modesta.

Nesse caso, o upgrade para uma tela com definição 4K, quatro vezes superior à da TV Full-HD que provavelmente você tem em casa, e que já traz painel de pontos quânticos, fará muita diferença.

A principal vantagem está no maior detalhamento, nitidez e profundidade da imagem, claramente perceptíveis ao ver qualquer atração.

Mas se você já possui uma TV 4K mais simples, chamada de UHD (sigla para Ultra-High Definition), a Q7F também vai te surpreender com a pureza e o realismo das cores proporcionados pela tecnologia QLED.

E sem pagar muito mais por isso, já que essa linha quer fisgar quem está atrás de um televisor com painel de pontos quânticos de preço mais competitivo.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.