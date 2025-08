Tem iPhone? Estas 5 dicas de segurança vão dificultar a vida de criminosos

(Esta é a newsletter Guia Tech. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quinta. Conheça aqui as demais newsletters do UOL)

Foi-se o tempo em que a única preocupação na hora de um roubo de celular era "apenas" o aparelho. Com o avanço da tecnologia na palma da nossa mão, proteger os dados pessoais tornou-se até mais importante do que o smartphone em si.

A Apple é uma das "big techs" que têm investido em recursos para tentar tornar o iPhone menos atrativo para criminosos —e os usuários também precisam fazer a sua parte, ativando alguns recursos de segurança.

Uma das novidades é o "Call Screening", que estará disponível no iOS 26. Com ele, um robô vai atender as suas ligações e ainda conversar com a pessoa do outro lado da linha para saber quem é e o que ela quer, para afastar golpistas e spams.

Enquanto a nova função não é liberada em português, confira abaixo dicas que podem ajudar a proteger informações valiosas do seu iPhone, como senhas, fotos e contas bancárias.

Embora nenhuma medida seja 100% infalível, combinar as configurações de segurança do iPhone com bons hábitos digitais reduz significativamente os riscos em caso de furto, roubo ou perda do aparelho.

5 dicas de segurança para iPhone

1. Ative a "Proteção de Dispositivo Roubado"

A Apple lançou recentemente uma função que exige reconhecimento facial (Face ID), em vez de apenas senha, para realizar ações sensíveis nas configurações do aparelho, como mudar a senha do Apple ID ou desativar o "Buscar iPhone". Essa proteção fica ainda mais rígida quando o aparelho está fora de locais considerados confiáveis, como sua casa ou trabalho.

Para ativar, vá em: Ajustes > Face ID e Código > Proteção de Dispositivo Roubado

2. Desative a Central de Controle na tela bloqueada

É comum que criminosos coloquem o celular roubado em Modo Avião, usando a Central de Controle deslizante do aparelho, impedindo assim que o iPhone seja rastreado pelo dono. Para evitar isso, vá em:

Ajustes > Face ID e Código > Desative "Central de Controle" nos acessos com a tela bloqueada

3. Esconda aplicativos importantes

Você pode aumentar a proteção do seu iPhone ocultando apps sensíveis, como os de banco, em uma pasta protegida com Face ID ou senha. Assim, o aplicativo não será mais visto na tela inicial, ficando na pasta Ocultos, na parte inferior da Biblioteca de Apps.

Para ocultar um app, mantenha seu ícone pressionado para abrir o menu de ações rápidas. Toque em "Exigir Face ID" (ou Touch ID ou Código) e, em seguida, em "Ocultar e Exigir Face ID" (ou Touch ID ou Código).

4. Use o Buscar iPhone

O recurso mais básico e antigo, mas também o mais essencial. Ele permite localizar o aparelho em tempo real, bloqueá-lo à distância e apagar todos os dados remotamente.

Verifique se está ativado em: Ajustes > [Seu nome] > iCloud > Buscar iPhone

5. Configure o Tempo de Uso dos apps

Caso o seu aparelho seja roubado ou furtado, algumas configurações do recurso de limite de tempo de uso dos aplicativos podem ajudar.

Vá em: Ajustes > Tempo de Uso > Conteúdo e Privacidade

Neste menu, é possível ativar restrições e inserir uma senha diferente da usada para desbloquear o aparelho. É possível, por exemplo, optar por impedir alterações no código de acesso, Touch ID e Face ID.

