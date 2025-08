Taxas de juros sobem com dólar, apesar de produção industrial mais fraca

Os juros futuros sobem na manhã desta sexta-feira, 1º, acompanhando o dólar e apesar de a produção industrial ter ficado abaixo do esperado em junho. O mercado aguarda o relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, às 9h30.

Às 9h27, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,380%, de 14,348% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para 13,625%, de 13,566%, e o para janeiro de 2031 estava em janeiro de 2031 avançava para 13,810%, de 13,758% no ajuste de quinta-feira, dia 31.