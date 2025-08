Tarifaço: antecipação surpreendeu comitiva brasileira nos EUA, diz senador

A comitiva brasileira que estava nos Estados Unidos para negociar as taxações nas exportações foi surpreendida com a antecipação do tarifaço de Donald Trump, revelou Nelsinho Trad, senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Nós fomos surpreendidos sim. A gente estava no deslocamento para o aeroporto para pegar o voo de volta, essas mensagens chegavam toda hora, todo mundo surpreendido, e cada um voltou para o seu estado.

Nelsinho Trad, senador

O anúncio do aumento das tarifas de Trump ao Brasil estava previsto para esta sexta-feira, mas o presidente norte-americano adiantou a decisão na última quarta.

O decreto implementa uma taxa adicional de 40% sobre as tarifas de 10% que já estavam em vigor para os produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos, totalizando uma taxa de 50% para produtos como café, carnes e manga. Castanhas, suco de laranja e produtos de aviação civil, no entanto, foram citados na lista de quase 700 exceções.

Nelsinho Trad declarou que os parlamentares brasileiros que estavam na comitiva nos Estados Unidos já marcaram uma reunião emergencial para avaliar o saldo do tarifaço.

Mas já combinamos na segunda-feira mesmo, vamos fazer uma reunião da comissão de Brasília para a gente poder apurar entre nós o saldo e fazer a devolutiva das autoridades competentes no Brasil.

Nelsinho Trad, senador

Hoje, entretanto, o presidente Donald Trump abriu as portas para um novo dialogo nos próximos dias ao dizer que Lula pode ligar para ele quando quiser.

