Barroso: Fé na democracia não pode ser negociada, e STF age contra atraso

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, disse na sessão plenária de hoje que o Supremo Tribunal Federal atua contra atrasos institucionais, que tem como "causa" e "fé" a defesa da democracia e que isso não pode ser negociado.

Quem ganha as eleições, leva. Quem perde, pode tentar ganhar nas eleições seguintes. E quem quer que ganhe, precisa respeitar as regras do jogo e os direitos fundamentais de todos. Isso é que é uma democracia constitucional. Essa é a nossa causa, essa é a nossa fé racional. e como toda fé, sinceramente cultivada, não pode ser negociada.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF, em discurso de abertura do segundo semestre do Judiciário

O que aconteceu

Ministro fez discurso que relembrou histórico de golpes e ataques à democracia no país nos últimos 100 anos. Ele citou que, desde a Constituição de 1988, o país tem vivido o maior período de estabilidade institucional de sua história e afirmou que o papel do Supremo é o de "impedir a volta ao passado". Barroso ainda afirmou que a ação penal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido conduzida respeitando o processo legal e também com total transparência.

Barroso exaltou atuação de Alexandre Moraes nas ações penais sobre tentativa de golpe. Presidente do tribunal exaltou "inexcedível empenho, bravura" e mencionou ainda "custos pessoais elevados" vividos por Mores. Ele ainda fez uma comparação com a ditadura militar e disse que o processo contra Bolsonaro segue sem "nenhum desaparecido, nenhuma tortura, nenhuma acusação sem prova".

Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes, com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele às apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Em contraste com o passado, que nem vai tão longe, cabe registrar aqui. Não houve nenhum desaparecido, ninguém torturado, nenhuma acusação sem prova. A imprensa inteiramente livre. as plataformas digitais com regulação equilibrada, que exclui apenas a prática de crimes e de atos ilícitos. Conclusão: Nós somos um dos poucos casos no mundo em que um tribunal, ao lado da sociedade civil, da imprensa e de parte da classe política, da maior parte da classe política, conseguiu evitar uma grave erosão democrática.

Barroso, presidente do STF

Trata-se da primeira sessão do tribunal desde que os EUA anunciou sanção a Moraes. Pela primeira vez na história um ministro da mais alta corte do Brasil é alvo de punição dos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky, criada para punir russos envolvidos na violação de direitos humanos. O responsável pela campanha que levou à aprovação da lei criticou a aplicação dela a Moraes.

Esposa de Moraes acompanhou sessão da primeira fila em frente ao plenário. Ela ficou sentada ao lado do advogado-geral da União, Jorge Messias, na fileira destinada aos advogados que fazem sustentações na Corte.

O STF recomeça trabalhos após recesso. Na primeira sessão deste semestre, extraordinariamente convocada para uma sexta-feira, devem ser julgadas ações sobre uma multa isolada por descumprimento tributário, sobre a contribuição compulsória de sindicatos para centrais sindicais e sobre leis sobre as licenças-maternidade.

A Constituição de 1988, no entanto, tem proporcionado ao país o mais longo período de estabilidade institucional da nossa história republicana e não foram tempos banais. Tivemos dois impeachments de presidente da República, um deles bastante controvertido, hiperinflação, tivemos planos econômicos fracassados e escândalos de corrupção. Tivemos hiperinflação, mas ninguém, diante de todas essas vicissitudes, cogitou em qualquer momento de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Nós superamos os ciclos do atraso e o nosso papel aqui no Supremo Tribunal Federal é o de impedir a volta ao passado (...)

A denúncia da Procuradoria-Geral da República foi aceita com base em indícios de crime. As ações penais têm sido conduzidas com observância do devido processo legal, com transparência em todas as fases do julgamento. Sessões públicas, acompanhadas por advogados, pela independência e pela sociedade. Advogados experientes e qualificados ofereceram contraditório, há nos autos confissões, áudios, vídeos, textos e outras provas que visam documentar os fatos. A marca do judiciário brasileiro do primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal é a independência e a imparcialidade. Todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer tipo de interferência.

Barroso, presidente do STF

Solidariedade a Moraes

A Suprema Corte disse que não se "desviará de sua função" de defender a Constituição. Em nota divulgada anteontem, o STF citou a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que as decisões de Moraes foram chanceladas por seus colegas de tribunal.

Ministros Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques não compareceram presencialmente. Eles acompanharam a sessão de forma virtual.

Gilmar e Dino já haviam manifestado "integral apoio" a Moraes. Em postagens anteontem nas redes sociais, os dois ministros se solidarizaram com o colega. Gilmar afirmou que Moraes conduz "com coragem e desassombro a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições". Dino citou a Constituição e a Bíblia e foi no mesmo tom.

Ontem alguns ministros jantaram com Lula. O petista se reuniu com Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, presidente do STF, no Palácio do Planalto, em ato em solidariedade a Moraes. Como revelou a Folha de S. Paulo, Moraes sinalizou no jantar que dispensa ajuda do governo em sua defesa nos EUA e indicou que não pretende entrar com ação judicial no país por enquanto.

Lula se aproxima de magistrados após ofensiva internacional sem precedentes ao STF. Ele telefonou para Moraes anteontem para prestar solidariedade.

O que é a sanção

O governo dos Estados Unidos anunciou sanções financeiras contra o ministro. Atingido pela Lei Global Magnitsky, essa punição é uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros por graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

Indivíduos e empresas que sofrem sanções sofrem punições financeiras. Contas bancárias e cartões de instituições que atuem no sistema bancário norte-americano são bloqueados por tempo indeterminado. Também não pode entrar nos EUA.

Contudo, o ministro não tem costume de ir aos EUA e não possui bens lá. Na prática, isso significa que ele não será impactado diretamente com nenhuma medida de bloqueio de bens ou de contas no país.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é punida pela Lei Magnitsky. A legislação foi criada em 2012 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção e, em meio a pressão do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o governo de Donald Trump decidiu aplicar a punição a Moraes.