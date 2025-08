SpaceX lança tripulação conjunta de astronautas para a Estação Espacial Internacional

WASHINGTON (Reuters) - Uma tripulação internacional de quatro astronautas foi lançada da Flórida em direção à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) nesta sexta-feira a bordo de um foguete da SpaceX, vencendo o tempo nublado para iniciar uma missão de rotina da Nasa que pode ser a primeira de muitas a durar alguns meses a mais do que o normal.

A equipe de quatro tripulantes -- dois astronautas da Nasa, um cosmonauta russo e um astronauta japonês -- embarcou na cápsula Dragon da SpaceX, instalada no foguete Falcon 9, no Centro Espacial Kennedy da Nasa, e decolou às 11h43 (horário local). Eles devem chegar à ISS no sábado.

(Reportagem de Joey Roulette)