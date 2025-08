Simba Safari reabre sem meia-entrada para idoso; Procon já tem reclamações

Do UOL, em São Paulo

O Simba Safari reabriu em São Paulo depois de 20 anos desativado. Agora, os visitantes fazem o caminho a bordo de um caminhão guiado —não mais em veículo próprio, como já foi um dia— para ver as mais de 40 espécies espalhadas pelo parque, que fica ao lado do Zoológico.

Apesar de despertar nostalgia em quem já frequentou o local décadas atrás, a atração tem incomodado visitantes com suas regras de meia-entrada. Nas redes sociais, há reclamações de que idosos pagam ingresso inteira, diferente do que prevê o Estatuto da Pessoa Idosa.

"Eu havia comprado meia-entrada para meu pai, que é idoso, pois a lei permite isso. Vou perder o ingresso?", escreveu uma pessoa no perfil do Simba Safari no Instagram.