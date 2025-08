Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 61,7 em julho, aponta pesquisa final

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, subiu de 60,7 em junho para 61,7 em julho, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 1º de agosto. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 62, e da leitura preliminar do mês (61,8).

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses recuaram, de 5% em junho para 4,5% em julho, e ficou veio ligeiramente acima da leitura preliminar, de 4,4%.

Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação teve queda entre um mês e outro, de 4% para 3,4, também acima do dado preliminar do mês (3,6%).