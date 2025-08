'Sempre estivemos abertos ao diálogo', diz Lula após fala de Trump

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o governo "sempre esteve aberto ao diálogo" com os Estados Unidos. A declaração ocorreu após Donald Trump dizer que o presidente brasileiro pode ligar para ele "quando quiser".

O que aconteceu

Lula fez uma publicação no X, mas não citou o nome de Trump. "Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano", escreveu.

Mais cedo, o presidente dos EUA comentou que Lula pode entrar em contato a qualquer momento — dando indícios de abertura para negociações entre os países. A fala aconteceu em conversa com jornalistas no jardim da Casa Branca, em resposta a um questionamento da repórter Raquel Krähenbühl, da TV Globo.

"Ele pode falar comigo quando quiser", disse Trump. Questionado sobre o tarifaço aplicado aos produtos do Brasil, ele complementou dizendo que "as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada".