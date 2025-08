Sanches: Governo Trump quer aplicar Lei Magnitsky a mais quatro ministros

O governo de Donald Trump estuda estender a Lei Magnitsky, já aplicada a Alexandre de Moraes, a pelo menos mais quatro ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), revelou a colunista Mariana Sanches no UOL News hoje.

Mariana apurou que Luís Roberto Barroso, presidente do STF, seria um dos alvos das novas sanções. A intenção, segundo a colunista, é de aumentar a pressão sobre o Congresso brasileiro para aprovar a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesta semana, acompanhamos a concretização da aplicação das sanções da Lei Magnitsky, que vinham sendo especuladas há meses em relação a Moraes.

Agora existe uma clara disposição aqui em Washington do governo Trump, especialmente das alas mais ideológicas, que isso não pare por aí. Mais do que isso: já apurei que há discussões sobre incluir outros ministros do Supremo na Lei Magnitsky, assim como Moraes.

Já há discussões sobre a inclusão de quatro outros ministros. Com certeza Barroso seria um deles, conforme me disseram fontes americanas. Não é um processo rápido. O de Moraes era o que os bolsonaristas radicados aqui sempre pediram e era prioridade deles, mas há outros ministros que devem ser atingidos.

Essas mesmas fontes me disseram que há o risco de o Congresso também ser atingido, em uma tentativa de forçá-los a votar a questão da anistia em relação a Jair Bolsonaro. Trata-se de uma ameaça clara de sanções a autoridades brasileiras caso elas não se comportem como a Casa Branca deseja. Mariana Sanches, colunista do UOL

Mariana explicou que a diplomacia brasileira aguarda o desfecho das ações da Casa Branca em relação a possíveis novas sanções ao país para elaborar uma resposta.

A Casa Branca vê a situação judicial de Jair Bolsonaro como uma emergência nacional dos EUA, com uma suposta censura e a atuação do STF para a regulação de big techs. Esses são os dois motivos listados pela Casa Branca nessa ordem executiva que implementou um adicional de 40% à tarifa de 10% anunciada em abril.

Em nome dessa questão política, Washington estaria disposto a ir mais longe do que foi até agora. Isso está bastante claro. A própria diplomacia brasileira sabe que isso está em curso e monitora a situação.

A resposta do Brasil também depende desse aspecto e se afinal haverá mesmo uma escalada cada vez maior de punições a autoridades brasileiras por Washington. Mariana Sanches, colunista do UOL

