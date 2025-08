Rublev, Davidovich e De Miñaur vão às oitavas do Masters 1000 de Toronto

O tenista russo Andrey Rublev, 11º colocado no ranking mundial da ATP, superou um início irregular nesta sexta-feira (1º) e derrotou o italiano Lorenzo Sonego para avançar para as oitavas de final do Masters 1000 do Canadá, disputado em quadras duras em Toronto.

Rublev, sexto cabeça de chave do torneio e finalista em 2022, venceu por 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 6-4 e 6-3, somando sua 35º triunfo na temporada.

O russo enfrentará o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (nº 20) por uma vaga nas quartas de final. Fokina venceu de forma contundente, 2 sets a 0 com parciais de 6-2 e 6-4, o tcheco Jakub Mensík (nº 12).

Com esse triunfo, o espanhol ultrapassou a marca de 20 vitórias em quadras duras nesta temporada, tornando-se apenas o segundo tenista a alcançar tal feito até o momento neste ano. Além disso, ele soma sua 34ª vitória na temporada, um recorde pessoal.

Em outro duelo, o tcheco Jirí Lehecka (nº 19) reagiu e venceu o francês Arthur Fils (nº 15) de virada, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-4.

O australiano Alex de Miñaur, nono cabeça de chave e campeão no domingo do ATP 500 de Washington, avançou para as oitavas de final após a desistência de seu compatriota Christopher O'Connell.

-- Partidas desta sexta-feira no Masters 1000 de Toronto:

- Terceira rodada

Andrey Rublev (RUS/N.6) x Lorenzo Sonego (ITA/N.28) 5-7, 6-4, 6-3

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.20) x Jakub Mensík (CZE/N.12) 6-2, 6-4

Jirí Lehecka (CZE/N.19) x Arthur Fils (FRA/N.15) 3-6, 6-3, 6-4

Alex de Miñaur (AUS/N.9) x Christopher O'Connell (AUS) não se apresentou

