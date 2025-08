Exercício no escuro e suco com sal: os hábitos estranhos de CEOs 'gigantes'

Para maximizar o rendimento em suas funções, alguns dos principais CEOs do mundo seguem dia após dia a mesma rotina, que pode incluir uma determinada sequência de eventos, horários fixos para as atividades, refeições no mesmo local, entre outras iniciativas.

Confira a seguir algumas rotinas curiosas de importantes nomes do mundo dos negócios.

Tim Cook, CEO da Apple

Tim Cook, CEO da Apple Imagem: Divulgação/Apple

À frente da Apple desde 2011, Tim Cook, 64, segue uma rotina rigorosa. Em entrevista ao canal BBC Sounds em 2023, ele contou que acorda entre 4 e 5 horas da manhã e dedica a primeira hora do dia à leitura de e-mails, tanto de consumidores quanto de funcionários. "Sou muito religioso em relação a isso", disse ele à cantora Dua Lipa, que conduziu a entrevista. Enquanto lê as mensagens, ele toma o mesmo café e come o mesmo cereal todos os dias. Após a leitura dos e-mails, Cook passa uma hora na academia.

Bob Iger, CEO da Disney

Bob Iger, CEO da Disney Imagem: Getty Images

Durante uma masterclass, Bob Iger, 74, contou como usa seu tempo de forma "eficaz". O CEO da Walt Disney Company se exercita logo cedo em um quarto escuro, com a televisão ligada, porém no mudo, já que o som fica por conta da música escolhida por ele. "É o meu momento mais criativo em muitos aspectos", disse Iger.

Elon Musk, CEO da Tesla, SpaceX e Neuralink

Elon Musk, CEO do X (antigo Twitter) Imagem: Hamad I Mohammed/Reuters

Dono também do X (antigo Twitter), Elon Musk, 54, é a pessoa mais rica do mundo, segundo a revista Forbes, com uma fortuna de US$ 342 bilhões (mais de R$ 1,9 trilhão, conforme cotação atual). Em resposta a uma publicação no X de 2023 que dizia que o açúcar é um veneno à saúde, Musk compartilhou que sua rotina matinal inclui um donut diário. "Ainda estou vivo", escreveu o empresário.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta

Mark Zuckerberg, CEO da Meta Imagem: JOSH EDELSON / AFP

O segundo homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em US$ 216 bilhões (mais de R$ 1,2 trilhão), Mark Zuckerberg, 41, é conhecido por usar a mesma roupa todos os dias, sendo tênis, calças jeans e uma camiseta escura.

Responsável por aplicativos como Facebook, Instagram e WhatsApp, Zuckerberg também se dedica aos esportes. Para conseguir ter um bom rendimento nos treinos de jiu-jítsu e MMA, o empresário consome cerca de 4.000 calorias diariamente. Apesar de manter uma rotina saudável em relação aos exercícios, Zuckerberg confessa que tem um hábito não recomendado por especialistas: checar o celular e as redes sociais assim que acorda.

Josh York, CEO da GymGuyz

Josh York, CEO da GymGuyz Imagem: Reprodução/Instagram/@joshyorkgg

Josh York, 42, tem, provavelmente, uma das rotinas mais inusitadas —e cronometradas — entre os CEOs. Em entrevista à revista Fortune em 2023, ele contou que acorda, criteriosamente, às 3h29 da manhã. Depois de um banho frio, ele começa um treino de 1h30, seguido de um banho de gelo de três minutos. "Você precisa fazer coisas de que não gosta, porque assim as melhores coisas acontecem com você", disse York à época.

Robin Zeng, CEO da CATL

Robin Zeng, CEO da CATL Imagem: Divulgação/Contemporary Amperex Technology

O chinês Robin Zeng, 57, está à frente da CATL (Contemporary Amperex Technology), um dos maiores fornecedores mundiais de baterias para veículos elétricos.

Caso queira encontrar Zeng, evite o horário do almoço: o CEO contou ao jornal Financial Times que tira uma soneca diariamente ao meio dia no próprio escritório.

Brian Niccol, CEO da Starbucks

Brian Niccol, CEO da Starbucks Imagem: Reprodução/LinkedIn

Atual CEO da Starbucks, Brian Niccol, 50, já ocupou o mesmo cargo no Taco Bell e no Chipotle. À revista norte-americana Fortune, ele contou que faz todos os dias as mesmas atividades pela manhã e consome os mesmos alimentos: ao acordar às 5h45, toma uma xícara de café com um biscoito. Às 7h, vai à academia. Na volta, toma um shake de proteínas ou come ovos com salsicha.

Jack Dorsey, CEO da Block e ex-CEO do Twitter

Jack Dorsey, ex-CEO do Twitter Imagem: Divulgação

Rotinas consistentes também fazem parte da vida de Jack Dorsey, 48, atual CEO da Block (antiga Square) e cofundador do Twitter (atual X), onde também atuou no cargo. Ao portal Product Hunt em 2015, Dorsey relatou que estava acostumado a fazer "a mesma coisa todos os dias", com séries de exercícios de sete minutos e caminhadas no mesmo percurso até o escritório. Naquela época, ele bebia o mesmo "shot" diariamente: suco de limão com sal do himalaia.

Em participação no podcast "In Good Company" em fevereiro deste ano, ele contou que, antes da pandemia de Covid-19, participou de um retiro de meditação silenciosa de 10 dias ao longo de cinco anos. Durante esses retiros, Dorsey meditava das 4 horas da manhã até às 21 horas, totalizando 17 horas de prática diariamente.

Bernard Arnault, CEO do grupo LVMH

Bernard Arnault, CEO do grupo LVMH Imagem: Jérémy Barande / Ecole polytechnique

Aos 76 anos, Bernard Arnault toma conta do grupo LVMH, que reúne marcas de luxo como Céline, Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany & Co. Nas manhãs de sábado, Arnault costuma visitar as lojas das quais é responsável, verificando e apontando eventuais problemas a serem corrigidos.

Jason Buechel, CEO da Whole Foods

Jason Buechel, CEO da Whole Foods Imagem: Divulgação/Whole Foods

Uma das principais redes de supermercados nos EUA, a Whole Foods é comandada por Jason Buechel, 47. À Fortune, Buechel contou que acorda antes das 6 horas da manhã e, para garantir o bom funcionamento das lojas, costuma visitar pelo menos duas unidades por dia, todos os dias. Segundo o CEO, a frequência das visitas pode ser ainda maior, a depender da necessidade. "Provavelmente sou bem anormal", disse.