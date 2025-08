Revisões em dados do mercado de trabalho fazem Fed parecer estar atrasado no corte de juros

Por Davide Barbuscia

NOVA IORQUE (Reuters) - As notícias de um enfraquecimento surpreendente no mercado de trabalho dos EUA em julho abalaram os investidores nesta sexta-feira, já que revisões pesadas levantaram temores de que o Federal Reserve possa ter voado às cegas nos últimos meses e possa precisar recuperar o atraso com cortes nos juros.

Foram criadas 73.000 vagas de trabalho fora do setor agrícola em julho, após um aumento de 14.000 em junho em dados revisados para baixo, informou o Departamento do Trabalho no relatório payroll desta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam aumento de 110.000 vagas de trabalho em julho, após a elevação de 147.000 postos relatada anteriormente em junho.

O relatório foi divulgado dois dias após o Fed ter mantido sua taxa básica na faixa de 4,25% a 4,50% e evitado sinalizar cortes iminentes, reduzindo as expectativas do mercado de uma flexibilização na próxima reunião de política monetária, em setembro.

Isso mudou drasticamente nesta sexta-feira, com as chances de um corte de 25 pontos-base em setembro saltando para cerca de 81% após os dados do mercado de trabalho, de 38% na quinta-feira, de acordo com o CME Group.

"O trabalho do Fed está se tornando cada vez mais difícil devido à deterioração dos dados econômicos", disse Matthew Miskin, coestrategista-chefe de investimentos da Manulife John Hancock Investments. "Essas revisões são enormes e realmente mudam completamente a função de reação do Fed. Então acho que esta reunião do Fed é uma que eles gostariam de revisar."

As revisões de maio e junho ficaram bem acima do normal, informou o Departamento de Estatísticas do Trabalho. O órgão não justificou a alteração dos números, mas observou que "as revisões mensais resultam de relatórios adicionais recebidos de empresas e agências governamentais desde as últimas estimativas publicadas e do recálculo de fatores sazonais".

O aumento da folha de pagamento não agrícola em maio foi reduzido em 125.000, de 144.000 para apenas 19.000, enquanto a revisão para baixo em junho foi de 133.000. No total, o emprego nos dois meses está agora 258.000 abaixo do inicialmente relatado.

"É dolorosamente óbvio que o governo dos EUA tem um modelo inadequado para cálculos de folha de pagamento", disse Michael Green, gestor de portfólio da Simplify Asset Management. "Se você não tem dados confiáveis, você faz políticas ruins."

Spencer Hakimian, fundador do fundo de hedge macro Tolou Capital Management, disse que as demissões em vários departamentos governamentais -- parte dos planos do presidente dos EUA, Donald Trump, de reduzir gastos desnecessários -- o levaram a confiar mais em medidas alternativas de força econômica. É o caso de números de cartão de crédito e da Truflation, um índice de inflação alternativo às métricas do governo.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse na quarta-feira que o mercado de trabalho continua forte e que o banco central ainda está nos estágios iniciais de compreensão de como a reforma dos impostos de importação e outras políticas do governo afetariam a inflação, o emprego e o crescimento econômico.

"Se esses números tivessem sido os primeiros dados de um ou dois meses atrás, teriam mudado significativamente a narrativa do mercado de trabalho durante todo o verão", disse Adam Hetts, chefe global de multiativos e gestor de portfólio da Janus Henderson Investors, em nota.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro, que se movem inversamente aos preços, caíram após o payroll. Os rendimentos de referência de dez anos chegaram a ceder 15 pontos-base no meio da manhã, para 4,251%, ante cerca de 4,4% antes da publicação dos dados.

Os rendimentos de dois anos cederam cerca de 20 pontos-base, para 3,753%, de 3,951% no início do dia.

As ações também caíram, pressionadas pelas últimas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

A deterioração do mercado de trabalho ocorre em meio à elevação das tarifas dos EUA sobre grandes parceiros comerciais. Embora as taxas não sejam tão altas quanto se temia no início deste ano, elas ainda devem piorar a inflação e desacelerar a economia.

"Com a criação de empregos estagnada e o vento contrário das tarifas à frente, há uma forte possibilidade de um payroll negativo nos próximos meses, o que pode suscitar temores de uma recessão", disse Jeff Schulze, chefe de estratégia econômica e de mercado da ClearBridge Investments.

(Reportagem de Davide Barbuscia; reportagem adicional de Carolina Mand)