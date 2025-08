Relação entre EUA e Brasil vive pior momento em dois séculos após tarifaço de Trump, diz Le Figaro

O tarifaço do presidente americano, Donald Trump, adiado para entrar em vigor no dia 7 de agosto, é analisado por todos os jornais franceses desta sexta-feira (1°). Os diários trazem matérias que examinam especialmente a situação do Brasil, "punido" com uma sobretaxa de 50%, a maior de todas.

A relação entre Estados Unidos e Brasil se deteriora e vive seu pior momento em dois séculos, escreve o jornal Le Figaro. O diário entrevistou vários especialistas brasileiros sobre a questão. A matéria afirma que, desde a reeleição de Donald Trump, o confronto entre os dois países do continente americano parecia inevitável. No entanto, o anúncio da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, como carne bovina e café, surpreendeu e representa uma ruptura nos laços históricos entre o Brasil e os Estados Unidos.

O Le Figaro lembra que Trump justificou a medida como resposta à "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o líder republicano, promovida pela Justiça brasileira. Para Lula, Trump age como um "imperador" e interfere diretamente nos assuntos internos do Brasil, tratado como um país periférico.

A aproximação entre o trumpismo e o bolsonarismo pode influenciar as eleições de 2026. O retorno ao poder, em Brasília, de um aliado de Trump garantiria os interesses americanos no Brasil, como o acesso a minérios e terras raras, afirma Guilherme Casarões, professor de relações internacionais da Fundação Getulio Vargas, ao jornal.

Os exportadores brasileiros, principalmente do agronegócio, estão chocados, e há risco de aumento do desemprego. O tarifaço de Trump contra o Brasil também busca enfraquecer o grupo dos Brics, ressalta o Le Figaro.

"Punição política"

O jornal econômico Les Echos considera as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros como uma "punição política ao governo Lula". A medida não tem base comercial já que os Estados Unidos têm superávit com o Brasil.

No setor econômico, a sanção é severa, mas o pior foi evitado, salienta o diário. Alguns produtos, como aviões da Embraer e minério de ferro, foram poupados com tarifas menores.

Já no campo político, a tensão aumentou ainda mais com as medidas anunciadas contra o juiz Alexandre de Moraes, responsável pelo julgamento de Bolsonaro. O filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e teria influenciado essas decisões contra o Brasil, é chamado de "traidor da pátria", salienta o Les Echos.

O ex-embaixador brasileiro Rubens Barbosa, entrevistado pelo jornal, denuncia o uso político de instrumentos econômicos e jurídicos pelo governo Trump.