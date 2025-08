Quando é o quinto (5º) dia útil de agosto? Veja data limite para salário

Empregados com carteira assinada devem receber o salário de agosto até o dia 6, quarta-feira. A data corresponde ao quinto dia útil do mês, conforme determina o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Como a data é calculada?

O cálculo considera dias úteis de segunda a sábado, excluindo domingos e feriados nacionais. Em agosto de 2025, o calendário fica assim:

1º dia útil: sexta-feira (1º)

2º dia útil: sábado (2)

3º dia útil: segunda-feira (4)

4º dia útil: terça-feira (5)

5º dia útil: quarta-feira (6)

Mesmo que os bancos não abram aos sábados, esse dia conta como útil para fins trabalhistas. A regra é reforçada pela Instrução Normativa nº 02/2021 do Ministério do Trabalho, que determina a inclusão do sábado no prazo, independentemente de haver expediente.

O mês de agosto terá 21 dias úteis, sem feriados nacionais que afetem o cronograma.