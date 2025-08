Produção de petróleo do Brasil registra novo recorde em junho, diz ANP

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil atingiu um recorde de 3,757 milhões de barris por dia (bbl/d) em junho, um aumento de 2,1% na comparação com o mês anterior, que havia sido a melhor marca do país até então, informou nesta sexta-feira a reguladora do setor ANP.

Segundo o relatório, a produção de petróleo aumentou 10,1% em relação ao mesmo mês de 2024, com um crescimento da extração a partir de novas plataformas da Petrobras e seus parceiros.

Nesta semana, a estatal informou que a sua produção no segundo trimestre foi beneficiada pela entrada em operação do FPSO Alexandre de Gusmão, em Mero 4, além da continuação do "ramp-up" do FPSO Almirante Tamandaré, no mega campo de Búzios.

Conforme a ANP, a produção total da Petrobras como consorciada, incluindo gás, somou cerca de 3 milhões de barris de óleo equivalente ao dia em junho, versus aproximadamente 2,78 milhões de barris no mesmo mês do ano passado.

A ANP informou ainda que a produção de gás natural do Brasil também atingiu um recorde em junho, somando 181,636 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), crescimento de 5,4% frente a maio e de 20,9% na comparação com junho de 2024.

Entretanto, do volume total de gás produzido, apenas 61,7 milhões de m³/d foram disponibilizados ao mercado, enquanto 96,3 milhões de m³/d foram injetados de volta nos poços. Do total, 17,6 milhões de m³/d foram consumidos na própria plataforma e cerca de 6 milhões de m³/d foram queimados na unidade.

(Por Roberto Samora)