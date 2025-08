Produção da BYD em julho cai pela primeira vez em 17 meses com desaceleração da expansão

PEQUIM (Reuters) - A produção de veículos da BYD caiu 0,9% em julho em relação ao ano anterior, encerrando uma sequência de crescimento de 16 meses que catapultou a montadora chinesa para a posição de maior fabricante de veículos elétricos do mundo.

A BYD fabricou 317.892 veículos elétricos e híbridos plug-in globalmente no mês passado, enquanto as vendas subiram 0,6%, para 344.296 veículos, desacelerando drasticamente em relação ao aumento de 12% em junho, de acordo com um registro mensal na Bolsa de Valores de Hong Kong.

Suas vendas e produção de veículos elétricos ainda cresceram em julho em relação ao ano passado, mas as vendas de híbrido plug-in caíram 22,6% e a produção encolheu 24,6%.

A empresa viu a produção diminuir pela última vez em fevereiro de 2024, em linha com uma queda em todo o setor devido à época do feriado do Ano Novo Lunar da China, que caiu em fevereiro em comparação com janeiro do ano anterior. As vendas também se contraíram em fevereiro de 2024.

A BYD, que é a maior rival chinesa da Tesla , viu tanto a produção quanto as vendas atingirem recordes no quarto trimestre de 2024, antes de apresentar tendência de queda este ano.

Com as vendas de carros elétricos respondendo por 41% de suas mais de 4 milhões de vendas de veículos no ano passado, a BYD ultrapassou a especialista em EV dos EUA como a maior vendedora de EV do mundo.

(Reportagem de Qiaoyi Li, Zhang Yan e Brenda Goh)