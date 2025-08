Presidente do PT: 'Não se pode ter ministros cujos partidos atacam governo'

Edinho Silva, novo presidente do PT, afirmou não ser aceitável manter ministros de partidos que atacam o governo.

Dirigente defendeu que apenas legendas alinhadas devem permanecer na administração federal. Segundo Edinho, a participação no governo exige compromisso com a base de apoio ao Executivo. A declaração foi feita à revista Veja, em entrevista publicada hoje.

Posicionamento ocorre durante discussões sobre partidos como União Brasil, PP e Republicanos no governo. Setores dessas siglas têm demonstrado distanciamento e críticas à condução do Executivo, mesmo ocupando ministérios.

Edinho afirmou que alianças devem considerar o contexto político dos estados. Ele disse que partidos interessados em cargos precisam integrar a aliança nacional do PT.

A relação com aliados deve levar em conta a lógica nos estados. Mas não se pode ter ministros cujos partidos atacam o governo. Se querem tanto estar conosco, estejam na nossa aliança.

Lula (PT) cobrou os três ministros do União Brasil nesta semana. Segundo reportagem da Folha, o presidente questionou Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Celso Sabino (Turismo) e Frederico Siqueira (Comunicações), sobre a falta de apoio do partido e sobre declarações de líderes da sigla com críticas ao governo. Parte da legenda ameaça entregar os cargos e ir para a oposição quando for formalizada uma federação com o PP para disputa das eleições de 2026.

Edinho destacou a necessidade de dialogar com eleitores que migraram para o bolsonarismo nos últimos anos. "O desafio é furar a bolha da polarização e dialogar com quem não escolheu Lula por alguma circunstância, mas que já votou no PT em eleições anteriores", disse à revista.

Conseguimos furar essa bolha, por exemplo, ao debater soberania nacional. Já se percebe que começa a diluir o mau humor de uma parte do povo brasileiro conosco.

Dirigente petista avalia que a reeleição de Lula em 2026 será mais difícil do que em 2022. Para ele, o partido precisa ampliar o diálogo para além do campo progressista tradicional.

Edinho afirmou que as alianças mais importantes para 2026 serão construídas nos estados. Segundo ele, muitos partidos devem liberar seus filiados para composições regionais nas próximas eleições.

Ex-prefeito de Araraquara (SP) defendeu a presença de lideranças petistas de destaque nas eleições de 2026. Ele acredita que isso pode fortalecer o partido diante do avanço da direita e da necessidade de estabilidade institucional.

Declarações refletem o momento de articulação para o próximo ciclo eleitoral. O PT busca ampliar sua base e consolidar alianças para garantir a continuidade do projeto liderado por Lula.