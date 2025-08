Treino, lazer ou trabalho: confira 10 tênis que custam menos de R$ 300

Já está em busca de uma sugestão para presentear no Dia dos Pais? A fim de ajudar quem deseja economizar nessa escolha, o Guia de Compras UOL selecionou dez tênis casuais e esportivos que custam menos de R$ 300.

Os modelos estão disponíveis em diferentes cores e tamanhos (preços podem variar conforme a opção selecionada). Use o cupom "DESCONTOUOL" para ter 10% de desconto adicional em alguns produtos (leia mais abaixo como resgatar o cupom).

Como resgatar os cupons de desconto?

Clique no botão "COMPRAR" em um dos produtos acima para ser redirecionado para o site ou app (caso o tenha instalado no celular) da Netshoes

Selecione a cor, a numeração desejada e clique em "COMPRAR"

Na tela com o resumo da compra, vá no campo "Cupom de desconto" e adicione o código " DESCONTOUOL "

" Clique em "Finalizar" para concluir a compra

O cupom só funciona para produtos vendidos e entregues pela Netshoes e que não tenham o selo "Seleção", que fica destacado do lado esquerdo da página do produto.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.