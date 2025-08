PMs que confundiram doença cardíaca com embriaguez não erraram, diz polícia

A Polícia Civil de Santa Catarina afirmou que não houve erro ou negligência na ação dos policiais militares que efetuaram a prisão de um dentista por suposta embriaguez ao volante — a vítima, que tinha problemas cardíacos, bateu o carro após passar mal, foi preso e morreu em uma cela da delegacia de São José, na região metropolitana de Florianópolis.

O que aconteceu

Investigação apontou que não houve negligência ou omissão das autoridades catarinenses na morte de Cézar Mauricio Ferreira, 60. O resultado do inquérito foi apresentado nesta sexta-feira durante uma coletiva de imprensa em que a Polícia Civil decidiu não indiciar nenhum dos agentes envolvidos no caso.

Polícia apontou que a morte de Cezar foi decorrente de uma arritmia cardíaca. Laudo da Polícia Científica destacou que o dentista sofria de cardiopatia hipertrófica e não havia consumido bebida alcoólica no dia do acidente, ocorrido na noite de 18 de julho.

Cezar fazia uso de medicamentos para o coração, antidepressivos e antidiabéticos. De acordo com a polícia, esses fármacos podem causar sintomas como sonolência e confusão mental moderada, o que pode ter levado os militares que atenderam a ocorrência a confundir com sinais de embriaguez. A justificativa foi apresentada pelo delegado Akira Sato com base em um laudo complementar da Polícia Científica sobre os efeitos desses medicamentos no organismo.

Então, por essas razões, não há como falar em prática de crime omissivo, na forma dolosa ou eventual; ou na sua forma comissiva e também na sua forma culposa.

Akira Sato

Sato ponderou que medicamento também pode provocar sinais de embriaguez. "Embriaguez não se dá só por bebida alcoólica. O título genérico do artigo 306 [do Código de Trânsito Brasileiro] é embriaguez ao volante, mas ela se dá por remédio, uso de drogas, enfim... Não houve confusão [dos policiais]. É confundível".

Perita da Polícia Científica afirmou que os policiais não tinham como reconhecer os sintomas apresentados por Cezar como sendo de uma patologia. "É muito difícil, sem outros sinais ou sintomas sugestivos de doença cardíaca, de constatar um quadro clínico cardiológico grave por um profissional que não seja médico", disse a perita-geral Andressa Boer Fronza.

Caso será remetido ao Ministério Público de Santa Catarina. Caberá ao órgão decidir se aceita a versão da polícia e arquiva o inquérito, se pede mais diligências ou se oferece denúncia à Justiça estadual. O UOL entrou em contato com o MPSC para pedir posicionamento, mas não obteve retorno.

Família questiona inquérito da polícia

Os familiares de Cezar afirmaram que "subsistem indagações e questões sem respostas" na conclusão feita pela PCSC. Em nota, o advogado da família, Wilson Knoner Campos, disse que o relatório da polícia não quis "cortar na própria carne", ou seja, punir os agentes envolvidos, por isso a conclusão apresentada pelas autoridades carece de "credibilidade".

Campos reitera que ficou comprovado que a justificativa de "odor etílico" apresentada pelos PMs foi "desmentida". Por esse motivo, o advogado classificou a coletiva de hoje como uma "narrativa superficial, na tentativa de justificar o injustificável: a prisão e a morte de um inocente, cuja reputação não será assassinada".

Defesa também disse que ainda não teve acesso aos relatórios da polícia, e que espera analisar os autos para decidir como prosseguir. "No fim, a escolha é simples: ou as autoridades agem para salvar a sociedade de futuras tragédias, ou agem para salvar agentes públicos das consequências de seus erros. As duas coisas não podem coexistir em um Estado que se pretende sério e seguro para seus cidadãos".

Polícia anuncia novo protocolo

Na coletiva de hoje, a PCSC também disse que vai adotar um novo protocolo para evitar que casos como o de Cézar voltem a ocorrer. "Nosso objetivo é, se existir a suspeita de inconsistência no diálogo, buscarmos um atendimento médico de urgência e emergência para essa pessoa e verificar se não há uma confusão entre sintomas de problemas de saúde com problemas de eventual prática de embriaguez ao volante", declarou o delegado-geral Ulisses Gabriel.

As novas medidas também deverão incluir contato de emergência no perfil dos cidadãos catarinenses. Esse contato ficará disponível nos sistemas dos agentes de segurança pública do estado para ser usado em caso de necessidade.