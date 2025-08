PMI industrial da China cai para 49,5 em julho, revela S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI) industrial da China caiu de 50,4 em junho para 49,5 em julho, segundo leitura da S&P Global em parceria com a Caixin divulgada nesta sexta-feira, 1º.

Analistas consultados pela FactSet esperavam uma alta maior, para 49,9. O resultado abaixo da marca de 50 pontos indica contração da atividade.

Segundo a diretora associada de Economia da S&P Global, Jingyi Pan, o fator central para a queda na produção foi a desaceleração no crescimento de novos pedidos. "Enquanto os esforços bem-sucedidos de desenvolvimento de negócios no mercado interno conseguiram sustentar um aumento de novos trabalhos, o crescimento das vendas como um todo foi apenas fracionado, uma vez que a demanda do exterior permaneceu contida devido à incerteza no comércio global", afirmou.