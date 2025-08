Pilgrim's eleva quadro de funcionários antes da perda de trabalhador migrante nos EUA

A norte-americana Pilgrim's Pride, pertencente à empresa brasileira JBS, aumentou o quadro de funcionários de suas unidades de processamento de frango nos últimos meses, para se preparar para a perda de muitos trabalhadores migrantes, disseram executivos da companhia. O governo de Donald Trump encerrou políticas que anteriormente permitiam que migrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela trabalhassem e vivessem legalmente nos Estados Unidos.

Esses migrantes representavam entre 10% e 20% da força de trabalho da indústria de frigoríficos no início deste ano.

O CEO da Pilgrims, Fabio Sandri, disse em teleconferência com analistas que a empresa estava com 105% da capacidade de pessoal em suas diversas plantas de frango em todo o país durante o segundo trimestre, para se preparar para a perda desses trabalhadores.

"Tínhamos alguns funcionários com esses vistos e, devido à revogação, tivemos que substituir esses membros da equipe", disse ele. "Até agora, conseguimos manter nossas plantas completamente supridas de pessoal." Fonte: Dow Jones Newswires.

