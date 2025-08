Trump usa Magnitsky para buscar impunidade a aliados políticos, diz ONG

A aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pelos EUA serviu "principalmente para destacar a busca do governo pela impunidade de aliados políticos próximos", avaliou a Human Rights First.

O que aconteceu

Decisão do presidente Donald Trump se baseia em "visão contestada". Conforme a organização internacional de direitos humanos, com a aplicação da lei, o governo norte-americano ignora o 8 de Janeiro e afirma que brasileiros que participaram dos ataques estão "sendo detidos arbitrariamente por praticarem sua liberdade de expressão".

O que faltou no anúncio [da sanção a Moraes] foi qualquer indício de apoio à responsabilização pelo ataque de 2023 às instituições democráticas do Brasil -- o que não é surpresa, já que o presidente Trump deixou claro que está disposto a iniciar uma guerra comercial e outras medidas extremas para proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro do escrutínio a esse respeito.

Adam Keith, Diretor Sênior de Responsabilização da Human Rights First, em nota

EUA anunciaram anteontem punição de Moraes com a lei Magnitsky. A medida permite que o país aplique sanções unilaterais contra estrangeiros. Geralmente, os alvos são acusados de corrupção grave ou violações sistemáticas de direitos humanos.

Trump apontou caça às bruxas. No anúncio, o governo dos EUA afirmou haver no Brasil "uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro", liderada pelo ministro. A taxação dos produtos brasileiros em 50% foi outra medida aplicada no mesmo sentido.

Punição foi usada no primeiro mandato de Trump

Lei foi acionada no primeiro mandato de Trump e no governo de Joe Biden. A Human Rights First citou três exemplos de situações em que a Magnitsky foi aplicada: "para promover responsabilização por corrupção no Congo, por execuções extrajudiciais cometidas por forças de segurança em Bangladesh e pela condenação de ativistas de direitos humanos a décadas de prisão na Rússia".

Segundo um levantamento anterior da própria entidade, a lei foi aplicada 48 vezes no segundo semestre de 2024. O rol de punidos inclui violadores graves de direitos humanos, como autoridades condenadas por tráfico humano, torturas e repressão violenta de protestos.

Sanções a Moraes foram primeiro uso da lei na atual gestão de Trump. "E esta primeira ação parece ter como objetivo mais acabar com a responsabilização do que em promovê-la", disse Keith.

ONG pede providências

A Human Rights First ainda questionou a suspensão de sanções contra autoridade próxima a Trump. Segundo a organização, o governo não deu "nenhuma explicação substancial" sobre a retirada da Magnitsky de "um ministro supostamente corrupto do governo húngaro".

Por fim, ONG pediu que o Congresso norte-americano fiscalize. "Deve pressionar o governo a reverter a situação e buscar uma agenda anticorrupção e pró-direitos humanos crível, em vez de usar a influência dos EUA para exigir impunidade em países que tentam lidar com graves abusos de poder", concluiu.