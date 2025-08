Nintendo registra vendas robustas do Switch 2 e mantém previsão para o ano

TÓQUIO (Reuters) - A Nintendo vendeu mais de seis milhões de unidades do Switch 2 nas sete semanas seguintes ao seu lançamento em junho, informou a empresa de jogos nesta sexta-feira, apontando para uma forte demanda inicial.

O sucessor do Switch, portátil doméstico de sucesso, foi colocado à venda em meio à guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, testando a gestão da cadeia de suprimentos da Nintendo.

"Seis milhões de unidades vendidas são uma prova da incrível demanda reprimida por uma atualização do primeiro Switch", disse Serkan Toto, fundador da consultoria Kantan Games.

A empresa forneceu os primeiros volumes de vendas em uma atualização de lucros e disse que estava mantendo sua previsão de vender 15 milhões de unidades do Switch 2 no ano fiscal que termina em março de 2026.

A Nintendo, sediada em Kyoto, disse que o lucro operacional cresceu 4% para 56,9 bilhões de ienes (US$378 milhões) no trimestre abril-junho, superando as estimativas dos analistas.

A empresa disse que as medidas tarifárias dos EUA e outras mudanças no ambiente de mercado não tiveram impacto significativo em sua previsão atual de lucros.

O Switch 2 foi lançado em 5 de junho com títulos que incluem "Mario Kart World" e a série "The Legend of Zelda" atualizada com gráficos melhores.

A Nintendo vendeu 8,67 milhões de unidades do software Switch 2 durante o trimestre, com "Mario Kart World" frequentemente incluído no pacote do dispositivo.

"Donkey Kong Bananza" foi lançado em 17 de julho e tem uma pontuação de 92 de 100 no agregador de críticas Metacritic, indicando aclamação universal.

"A Nintendo deve usar o impulso e a ausência do sucesso de bilheteria GTA 6 este ano para levar o Switch 2 até as festividades de fim de ano", disse Toto, da Kantan Games.

"Grand Theft Auto VI" estava programado para ser lançado este ano e esperava-se que desse um impulso a consoles como o PlayStation 5 da Sony, mas seu lançamento foi adiado para 2026.

As ações da Nintendo fecharam em queda de 0,75% antes do balanço e se valorizaram cerca de um terço este ano.

