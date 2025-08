'Pessoas são como você': brasileira viraliza mostrando igreja negra nos EUA

A influencer Sáh Oliveira, 30, participou de um culto em uma igreja de maioria preta em Chicago durante uma viagem aos Estados Unidos. Evangélica desde a infância e acostumada a frequentar cultos no Brasil, ela descreve a experiência como uma das mais marcantes de sua trajetória religiosa.

"Foi como se eu finalmente pudesse relaxar por estar em um lugar onde ninguém vai me julgar", disse.

Em uma publicação que viralizou nas redes sociais, escreveu: "Uma sensação de alegria, conforto e leveza tomou conta."

Segundo Sáh, o que mais a impactou foi a sensação de pertencimento. "Estar ao lado de pessoas como eu, e ver que elas estavam confortáveis em se expressar como quisessem, com seu corpo, seu cabelo, sua forma de vestir, me fez sentir leve."

A força da representatividade

A visita aconteceu a convite da irmã, Jennifer Elisa, que mora em Chicago. As duas foram juntas à igreja, que faz parte de uma comunidade tradicional entre a população afro-americana da cidade. Jennifer, também evangélica, encontrou ali um espaço de fé e acolhimento longe de casa e quis compartilhar essa descoberta com a irmã.

Jennifer contou ao UOL que, ao se mudar para os Estados Unidos, buscava exatamente um espaço como aquele: "Desde que me mudei para Chicago, sempre tive o desejo de encontrar uma igreja onde eu realmente me sentisse bem, sabe? Cheguei a visitar algumas que eram bem avivadas também, mas quando fui na Fellowship, foi diferente. Me senti em casa."

Sáh Oliveira e Jennifer Elisa durante culto em Chicago Imagem: Arquivo pessoal

A publicitária de 27 anos lembrou que sentiu o ambiente muito acolhedor e familiar. "O que mais me chamou atenção foi a alegria e a liberdade que as pessoas têm para adorar a Deus lá. Dá pra sentir uma leveza, uma presença boa." Ela conheceu a igreja pelas redes sociais e decidiu visitar. "Estava pesquisando sobre igrejas em Chicago e achei eles. Foi a melhor escolha."

O vídeo da experiência, que sua irmã, Sáh Oliveira, hesitou em postar, foi publicado no Instagram com uma edição simples e legendas curtas e viralizou em pouco tempo.

Gravei, editei, mas fiquei na dúvida se devia publicar, com receio de que o vídeo tivesse um impacto diferente do que eu esperava. Até que decidi postar. Meu objetivo era fazer com que as pessoas pretas que me acompanham sentissem o que vivi naquele dia. Aquilo renovou a minha autoestima.

Sáh Oliveira

Sah conta que, junto com o carinho, vieram também críticas. Teve gente dizendo que "isso é excluir pessoas" ou que "todos somos iguais". Mas, segundo ela, quem comenta desse jeito, na maioria das vezes, não conhece a história, a essência do vídeo ou o motivo de essa cultura existir.

A cultura das igrejas negras nos Estados Unidos tem raízes profundas. Durante o período da escravização, a igreja era, muitas vezes, o único espaço seguro e confiável para a população preta. Sah argumenta que, naquele período, esse reduto de segurança para pessoas pretas "era a igreja da comunidade negra, o único lugar onde podiam vestir sua melhor roupa, seu melhor chapéu e se expressar livremente por meio da dança e da música."

Ela entende que, desde sempre, especialmente para pessoas pretas, a fé muitas vezes é "a única forma de revigorar as forças e seguir enfrentando os dias pesados."

Os Estados Unidos têm forte cultura em igrejas negras; segundo Sáh, o local oferece acolhimento Imagem: Arquivo pessoal

Um olhar antropológico sobre fé e racialidade

A antropóloga Jacqueline Moraes Teixeira, professora da USP, aponta que, embora as igrejas pentecostais e neopentecostais brasileiras sejam compostas majoritariamente por pessoas negras, a experiência da fé nesses espaços é atravessada de forma distinta daquela vivida em igrejas afro-americanas.

"Apesar de serem cenas muito parecidas, a gente pode, de alguma maneira, olhar para um deslocamento da experiência da racialidade e de como racismo e outras dimensões atravessam essas duas experiências — ou essas duas cenas, a estadunidense e a brasileira — para caminhos diferentes."

No Brasil, ela explica, a vivência religiosa também se constituiu como um espaço de proteção e solidariedade. No entanto, foi historicamente atravessada por um processo de "aprendizado de uma branquitude", no qual a igreja funcionava como um ambiente que ensinava o distanciamento de traços ligados à ancestralidade africana.

Esse processo, segundo Jacqueline, muitas vezes impediu que os fiéis negros percebessem a dimensão da violência racial presente em suas vivências religiosas. A consciência desse desconforto pode emergir apenas em momentos que extrapolam o culto em si — como ocorreu com Sáh.

Ainda assim, a antropóloga observa um movimento crescente de resistência dentro das próprias igrejas:

A gente tem, cada vez mais, pessoas negras pensando possibilidades de resistência, apesar das igrejas e dentro das igrejas -- com os cabelos, com um orgulho e uma possibilidade de pensar uma construção ancestral a partir da própria fé.

Jacqueline Moraes Teixeira, antropóloga e professora da faculdade de saúde pública da USP

Para ela, essas iniciativas abrem novas formas de vivenciar a negritude no contexto evangélico e permitem conexões mais conscientes entre as experiências religiosas no Brasil e nos Estados Unidos.

Do desconforto à leveza

Essa sensação de acolhimento contrastou fortemente com algumas das experiências que Sáh viveu no Brasil. Embora existam igrejas que valorizem a cultura negra, ela observa que essas ainda são minoria entre os espaços evangélicos tradicionais.

"Meu cabelo é visto como 'diferente' ou 'estiloso', como se não pertencesse àquele lugar", lembra.

A representatividade encontrada na Fellowship fez com que Sáh se reconhecesse entre os fiéis Imagem: Arquivo pessoal

Ela se recorda, por exemplo, de um episódio marcante:

"O pastor da igreja que eu frequentava disse durante o culto: 'Meu sonho, quando eu for para o céu, é ter olhos azuis e cabelo louro liso.' Naquele momento, boa parte da igreja olhou para mim e para minha família com um olhar de desprezo."

A frase do pastor ficou gravada em sua memória — e, segundo ela, evidencia como o racismo pode se manifestar até mesmo em ambientes religiosos.

Foi justamente por isso que a experiência nos EUA teve um impacto tão profundo. A sensação, segundo Sáh, foi o oposto do que já havia vivido muitas vezes no Brasil, quando chegou a ser alvo de olhares de preconceito durante o culto. Nos Estados Unidos, encontrou acolhimento.

Agora, ela pretende voltar à igreja e conhecer outras comunidades negras no país. A experiência, conta, renovou sua fé, e fortaleceu sua autoestima.