Mulher nua em colo de juiz diz que tentou assumir direção antes de acidente

A mulher que estava no colo do juiz aposentado quando ele atropelou uma ciclista em Araçatuba (SP) disse à polícia que tentou assumir a direção do veículo antes do acidente. Ela teria tentado trocar de lugar com ele com o carro em movimento.

O que aconteceu

Pedido para assumir a direção partiu de Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, segundo a mulher de 25 anos. Ela disse à polícia que Fernando alegou "não estar em condições", pedindo que ela tomasse o volante.

Apesar do pedido, homem não teria cedido o assento. A jovem contou aos policiais que teria, então, tentado "passar à condução do veículo" e que, logo depois, percebeu que a ciclista foi atropelada.

Thaís Bonatti, 33, morreu dois dias após o atropelamento. Ela estava internada na Santa Casa de Araçatuba, onde passou por duas cirurgias, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória por complicações do acidente.

Um pouco antes do acidente, o autuado solicitou que a declarante assumisse a condução do veículo, pois afirmou não estar em condições. A depoente tentou passar na condução do veículo, porém o autuado não parou e, seguindo na via, percebi [sic] que o autuado havia atropelado uma ciclista pelo lado do passageiro.

Trecho de depoimento dado pela mulher à polícia

Homem "bebeu um pouco", disse a mulher à polícia. Segundo ela, ao menos quatro tipos de bebida alcoólica foram oferecidos na boate em que eles estavam. Ela não soube dizer se ele consumiu drogas.

Pessoas dentro da boate perceberam o estado do juiz e desaconselharam que ele saísse dirigindo, segundo depoimento. A mulher disse que ao menos uma pessoa se ofereceu para pedir um transporte por aplicativo, o que foi negado. Ela também disse que, antes do acidente, o juiz trafegou na contramão, mas "sempre em velocidade baixa".

Jovem contou que não viu a vítima do atropelamento de perto, mas soube que ela estava ferida porque ela "gritava muito". Thaís Bonatti teve um traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos.

A mulher que estava no colo do juiz não foi indiciada na investigação. O UOL buscou a testemunha por mensagem e o espaço será atualizado se houver posicionamento.

No depoimento, Fernando disse que a mulher que estava com ele no carro seria uma "amiga". Segundo a ocorrência policial, a mulher estaria seminua no colo do juiz, o que teria provocado o acidente que resultou na morte de Thaís.

Juiz também disse que momentos antes do acidente olhou para os dois lados e não teria visto a ciclista. Ele ainda alegou fazer uso de medicamentos controlados por estar em tratamento contra depressão.

Relembre o caso

O juiz aposentado Fernando Rodrigues Júnior foi preso no dia 24 deste mês após atropelar a ciclista Thaís Bonatti. Na ocasião, ele voltava de uma casa noturna na companhia de uma mulher seminua, segundo informações do boletim de ocorrência feito no dia do acidente.

Thais Bonatti, de 33 anos, foi atropelada pela caminhonete de um juiz aposentado que estava embriagado e acompanhado de uma mulher nua Imagem: Reprodução/Redes Social

O homem tinha sinais de embriaguez atestados por um médico, mas negou que estivesse bêbado. Testemunhas que falaram com a polícia também confirmaram que o homem consumiu bebidas alcoólicas dentro da casa noturna, assim como políciais que atenderam à ocorrência. Em depoimento à polícia, ele afirmou que tinha tomado duas cervejas antes de sair da casa noturna.

Preso em flagrante, Fernando Augusto foi liberado após pagar fiança de R$ 40 mil. O juiz vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A família da vítima quer que ele responda por homicídio doloso, ou seja, quando tem a intenção de matar.

Ciclista trabalhava como auxiliar de cozinha e estava a caminho do trabalho no momento do acidente. Além de trabalhar, ela cuidava dos pais idosos com quem morava.

Defesa de juiz lamentou morte e disse que ele não falaria manifestações públicas sobre o assunto. "A defesa reforça que esse silêncio é um dever jurídico, mas também um gesto de respeito", disseram os advogados em nota disponibilizada à imprensa.

Quem é o juiz?

Fernando Júnior fez carreira como juiz da 1.ª Vara Cível de Araçatuba. Ele trabalhou no local até se aposentar, em 15 de agosto de 2019.

Entre janeiro e junho de 2025, ele teve rendimento bruto somado de R$ 917 mil. Os dados são do Tribunal de Justiça de São Paulo, disponíveis no Portal da Transparência da Corte. Com os descontos, seu contracheque líquido bateu em R$ 781 mil acumulados no período, média de R$ 130 mil por mês.