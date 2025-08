Moraes fez, sim, gesto obsceno durante jogo do Corinthians

Do UOL, no Rio

É verdadeira uma imagem em que o ministro do STF Alexandre de Moraes aparece fazendo um gesto obsceno durante jogo do Corinthians na última quarta-feira. O registro foi feito pelo fotógrafo Alex Silva, do Estadão.

O que diz o post

Uma foto de Moraes fazendo um gesto obsceno durante jogo do Corinthians circula com legendas que questionam se o conteúdo é verdadeiro ou falso.

Por que é verdadeiro

A imagem é real e foi feita por um fotógrafo do Estadão. O registro de Alex Silva aconteceu na noite de quarta-feira, na Neo Química Arena, durante o jogo do Corinthians contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A cena foi noticiada pelo jornal (aqui) e publicada nas redes sociais (abaixo).

Moraes é torcedor do Corinthians e assistiu ao jogo no camarote. De acordo com a Folha de S.Paulo (aqui), o gesto teria sido direcionado a uma pessoa que estava nas cadeiras numeradas do setor oeste do estádio. "Torcedores que estavam na Neo Química Arena ouvidos pela Folha afirmam que o ministro não recebeu vaias nem coro com palavras hostis, e disseram acreditar que ele tenha respondido a alguma provocação individual", escreveu o jornal.

Estadão também não registrou provocações coletivas ao ministro. De acordo com a reportagem do jornal, ao chegar ao estádio, o ministro foi interpelado por um torcedor e respondeu "Vai, Corinthians". "A reportagem do Estadão não presenciou nenhum episódio de alvoroço envolvendo o magistrado."

Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos. No dia do jogo, o ministro havia sido incluído na lista de sanções da Lei Magnitsky. A medida prevê bloqueio de bens, contas bancárias e cartões de instituições americanas por tempo indeterminado.

STF não comentou gesto obsceno. O UOL Confere procurou a assessoria de imprensa do STF por e-mail para comentar o gesto, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

