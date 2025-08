Moraes cita Abraham Lincoln e diz que 'jamais faltará coragem ao STF'

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), citou nesta manhã o ex-presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln e afirmou que "jamais faltou e jamais faltará coragem" aos ministros do tribunal para repudiar as agressões dos "inimigos da soberania nacional" e da democracia.

O que aconteceu

Moraes discursou na sessão plenária do STF que marcou a retomada dos trabalhos da Corte no segundo semestre. Em seu primeiro pronunciamento após ser punido pelos EUA, ele citou nominalmente o 16º presidente daquele país que afirmava que os "princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis".

Para Moraes, a independência judicial é um destes princípios inflexíveis e que deve ser preservado. Ele fez a menção a uma figura história dos EUA justamente para reforçar que o STF não vai permitir tentativas de interferir nessa independência e submeter o Poder Judiciário a um Estado estrangeiro.

Fala foi uma resposta à atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA. Deputado está no país atuando para defender punições dos EUA ao Brasil, como a aplicação do tarifaço e chegou a comemorar a aplicação da Lei Magnitsky a Moraes. Parlamentar e outros bolsonaristas querem usar a pressão dos Estados Unidos para tentar impedir uma eventual condenação e prisão de Jair Bolsonaro, que está prestes a ser julgado por tentativa de golpe de Estado.

Eu complemento aqui citando o Abraham Lincoln, também advogado. Obram Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, responsável pela manutenção da União dos Estados Unidos e pela proclamação da emancipação, que afirmava que os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. A independência judicial é um desses princípios que não só pode, não só deve, mas também será inflexível e defendido por esse Supremo Tribunal Federal.(...)

Isso é um princípio inflexível. É um princípio inflexível da Constituição brasileira, a independência do Poder Judiciário em defesa da Constituição brasileira. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou e jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, inimigos da democracia e inimigos do Estado de Direito. Um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia e soberania.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Como mostrou o UOL, o ministro enfeita a entrada de seu gabinete com réplica da Constituição dos EUA. Também há uma réplica da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776