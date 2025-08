Moraes e Barroso não se esconderam em Roma; os dois estão no Brasil

São falsas as alegações de que os ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso estavam escondidos na embaixada brasileira em Roma esta semana.

As publicações enganosas dizem que eles teriam se escondido por medo de aplicação de sanção pela Lei Magnitsky, dos Estados Unidos. Mas os dois não viajaram para a capital italiana recentemente e cumpriram agendas públicas e expediente em Brasília esses dias.

O que diz o post

Um vídeo com uma narração enganosa afirma que Moraes e Barroso teriam se escondido na embaixada do Brasil em Roma por temer sanções da Lei Magnitsky.

Por que é falso

Barroso participou de eventos em Brasília esta semana. Como é possível verificar no site do STF, Barroso, que é presidente da corte, cumpriu uma série de compromissos em Brasília desde que a alegação enganosa começou a circular nas redes no dia 25 de julho. Como mostra a conta do Flickr do STF, no dia 28 de julho, ele participou de uma conferência sobre direito público na UnB (veja fotos aqui). No dia seguinte, Barroso cumpriu agendas na sede do STF, onde se reuniu com representantes da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (aqui) e recebeu pesquisadores da Max Planck Institute. No mesmo dia, ele também esteve em evento da UnB (veja fotos aqui). No dia 30, o presidente do STF recebeu alunos da UFRJ, em Brasília (veja fotos).

Barroso em evento na Universidade de Brasília em 29 de julho de 2025 Imagem: Rosinei Coutinho/STF

Não há nenhum registro de que ele tenha ido a Roma recentemente. Até o momento, Barroso não foi sancionado pela Lei Magnitsky. Mas o ministro está entre os integrantes da corte que tiveram o visto para os EUA revogado. Ao UOL Confere, o STF informou que Barroso e Moraes não estiveram em Roma desde que o boato começou a circular nas redes.

Moraes despachou normalmente nos últimos dias. No dia 25 de julho, ele assinou a decisão que autorizou o ex-deputado Daniel Silveira a deixar a prisão para fazer uma cirurgia no joelho (confira aqui e aqui).

Ministro foi a jogo de futebol em São Paulo. Na última quarta-feira, dia em que os Estados Unidos incluíram o nome de Moraes na lista de sancionados, o ministro estava no Brasil e assistiu o jogo do Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja abaixo:

Ontem ministros do STF se reuniram com Lula em jantar em Brasília. Moraes e Barroso também participaram da reunião assim como Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Edson Fachin.

Ministros participaram de abertura do semestre do Judiciário hoje no STF. A sessão aconteceu de forma presencial em Brasília e foi transmitida ao vivo pela TV Justiça e retransmitida pelo UOL (confira abaixo). Moraes disse que vai ignorar a sanção imposta via Lei Magnistky pelos Estados Unidos e continuar trabalhando.

Posts atribuem a afirmação falsa ao blogueiro foragido Allan dos Santos. Em julho, o ministro do Supremo aplicou uma nova multa, no valor de R$ 15 mil, ao influenciador bolsonarista por desrespeitar decisões judiciais. Ele teve a prisão decretada em 2021. Em uma transmissão de um canal do Youtube no dia 25 de julho, Allan dos Santos leu respostas do Grok, inteligência artificial do X, a um post de Italo Lorenzon, em que ele questionava se "é normal o Alexandre de Moraes se hospedar na Embaixada em Roma". Italo e Allan dos Santos são fundadores do site "Terça Livre", investigado no inquérito do STF sobre milícias digitais e disseminação de fake news.

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica.

