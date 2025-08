Marfrig diz que não há impactos na receita e rentabilidade com tarifas dos EUA

A Marfrig Global Foods informou que as operações no Brasil seguem sem interrupções nas linhas de produção e com plena capacidade, sem impacto na receita nem na rentabilidade da companhia diante da nova política tarifária dos Estados Unidos.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destacou que, em 2025, o volume de exportações de carne bovina e processados das unidades brasileiras para os Estados Unidos alcançou 7 mil toneladas, o que corresponde a 1,40% das vendas em toneladas da operação América do Sul e a 0,18% do total consolidado da companhia.

A companhia acrescentou ainda que acessa o mercado norte-americano por meio das operações no Uruguai e na Argentina e que, em 2025, as exportações totais do grupo para os EUA somaram 27 mil toneladas.

A empresa reforçou que, em linha com a estratégia de diversificação geográfica e de portfólio de maior valor agregado, atua no mercado americano por meio da operação da National Beef.