Marcopolo e Vale sobem na bolsa paulista após balanços

SÃO PAULO (Reuters) - Agosto começou com agentes financeiros reagindo positivamente nesta sexta-feira aos balanços de Marcopolo e Vale divulgados na véspera, enquanto dados norte-americanos apontaram moderação do mercado de trabalho da maior economia do mundo.

Os Estados Unidos abriram 73.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, após 14.000 em junho em dado revisado para baixo e previsão de 110.000 postos. A taxa de desemprego subiu de 4,1% em junho para 4,2% em julho.

De acordo com o analista de investimentos Gabriel Mollo, da Daycoval Corretora, os dados endossaram compras na bolsa paulista em meio a visões de chance maior de o Federal Reserve cortar os juros na sua próxima decisão, em setembro.

Tal cenário, explicou, corrobora a expectativa de que os recursos hoje alocados em renda fixa migrem para a renda variável, caso das ações, com uma parte sendo direcionada para os mercados emergentes, o que poderia beneficiar o Brasil.

A sexta-feira também trouxe a primeira prévia do Ibovespa para os últimos quatro meses do ano, com a inclusão dos papéis da construtora Cury e saída das ações da produtora de açúcar e etanol São Martinho.

O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 13 de agosto, avançava 0,41%.

DESTAQUES

- MARCOPOLO PN valorizava-se 5,57% após balanço mostrando expansão de 28% no seu lucro líquido do segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para R$321,1 milhões.

- MARFRIG ON avançava 4,46%, após afirmar que as operações no Brasil continuam normalmente e sem impactos na receita e na rentabilidade decorrentes dos efeitos da nova política tarifária dos EUA. Na véspera, as ações desabaram 10%.

- GERDAU PN cedia 2,2%, tendo também no radar o resultado do segundo trimestre, com lucro líquido ajustado de R$864 milhões, queda de 8,6% ano a ano. A empresa ainda anunciou o pagamento de dividendos de R$0,12 por ação.

- CSN ON recuava 1,87%, mesmo após reduzir seu prejuízo líquido em 41,7% no segundo trimestre, para R$130,4 milhões, sobre o mesmo período do ano passado. A companhia disse que tentará elevar preços de aço no terceiro trimestre.

- VALE ON subia 1,35% após lucro líquido de US$2,12 bilhões no segundo trimestre, queda de 24% ano a ano, mas bem acima das previsões de analistas. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado em Dalian encerrou as negociações diurnas com declínio de 0,19%.

- PETROBRAS PN caía 0,8%, acompanhando a fraqueza dos preços do petróleo no exterior. A estatal anunciou nesta sexta-feira um aumento de 4,7% do preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para distribuidoras.

(Por Paula Arend Laier)