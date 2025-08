Manufatura dos EUA amplia queda; emprego nas fábricas é o menor em 5 anos

WASHINGTON (Reuters) - O setor manufatureiro dos Estados Unidos contraiu pelo quinto mês consecutivo em julho e o emprego nas fábricas caiu para o nível mais baixo em cinco anos, em meio às tarifas que aumentaram os preços das matérias-primas importadas.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta sexta-feira que seu PMI de manufatura caiu de 49,0 em junho para 48,0 no mês passado. Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor manufatureiro, que responde por 10,2% da economia.

Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI subiria para 49,5. A leitura fraca do PMI é consistente com as expectativas dos economistas de uma desaceleração da atividade no terceiro trimestre, à medida que os efeitos das tarifas de importação se tornam mais evidentes.

O subíndice de novos pedidos subiu de 46,4 para 47,1 em junho, mas ainda assim foi uma contração pelo sexto mês consecutivo. A medida de produção aumentou de 50,3 no mês anterior para 51,4.

Apesar do aumento na produção, as fábricas continuaram a perder empregos. A medida de emprego no setor manufatureiro diminuiu para 43,4, o nível mais baixo desde julho de 2020, em comparação com 45,0 em junho. O ISM observou uma "aceleração das reduções de pessoal devido à demanda incerta de curto e médio prazo".

(Reportagem de Lucia Mutikani)