Em primeiro discurso público após tarifaço, Lula ignora Trump e sobretaxa

O presidente Lula discursou pela primeira vez desde o tarifaço de Donald Trump e ignorou o assunto. O petista participou de um evento de entrega de casas no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

Ele se limitou a tratar da importância da casa própria para população carente. Acrescentou que a Caixa Econômica e o ministro das Cidades, Jader Filho, estão demorando para entregar a proposta de Minha Casa, Minha Vida para a classe média.

A atitude de Lula contrasta com declarações anteriores. Antes de a sobretaxa de 50% a produtos brasileiras ser implementada pelos Estados Unidos, o presidente fazia declarações duras.

Ele pregava contra o que chama de ataque à soberania. O discurso contrastou com as declarações de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) que também falaram hoje em defesa da soberania e solidariedade a Alexandre de Moraes.

Negociação comercial

O governo brasileiro reitera disposição para negociar as tarifas. O argumento é que a sobretaxa é um jogo de perde-perde. Ao mesmo tempo que atinge as exportações brasileiras, o consumidor americano vai pagar mais caro por produtos como café e carne.

O Planalto avalia que uma nova etapa começou nesta semana e houve indicação de abertura ao diálogo. A leitura está baseada nos Estados Unidos deixarem 694 produtos fora tarifaço. Outro fato foi o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos entrar em contato com o Ministério da Fazenda, como revelou Fernando Haddad ontem.

O plano de trabalho é aumentar a lista de mercadorias livres do tarifaço. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil informou que os americanos isentaram da sobretaxa 43,4% das mercadorias exportadas pelo Brasil. Produtos importantes na relação comercial, como café e carnes, estão entre as prioridades das negociações para aumentar este percentual.

Lula diz que não aceita condição de Trump de livrar Bolsonaro de processo em troca de suspender tarifaço Imagem: Alan Santos

Soberania é inegociável

Lula quer negociar, mas não aceita interferência no Poder Judiciário. A afirmação é uma resposta a Donald Trump, que colocou o fim do processo criminal contra Jair Bolsonaro como condição para suspender o tarifaço.

O governo brasileiro considera a demanda uma afronta à soberania nacional. O entendimento é que não é aceitável um país determinar como outra nação deve aplicar a Justiça e orientar quais são as sentenças a serem proferidas.

Havia disposição de Lula em defender Alexandre de Moraes nos tribunais americanos. O ministro do STF teve o visto dos Estados Unidos cancelado e foi incluído na Lei Magnitsky, legislação americana destinada a quem desrespeita os direitos humanos e que resulta em uma série de sanções econômicas.

Moraes declinou da ajuda. De acordo com a Folha de S.Paulo, o ministro declarou que, pelo menos por enquanto, não é necessário envolvimento do Estado brasileiro. A conversa ocorreu durante jantar entre ministros do STF com Lula ontem.

Ajudar empresas e trabalhadores

Ao mesmo tempo que negocia, o governo estuda formas de ajudar o setor produtivo. O Ministério da Fazenda havia desenhado um programa para ajudar as empresas atingidas pelo tarifaço.

A prioridade é manter os empregos. Ontem, o Brasil atingiu o percentual mínimo da série histórica, com 5,8% de desempregados no segundo trimestre deste ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE.

O plano está passando por ajustes. Como houve setores produtivos isentos da sobretaxa, como aviação e suco de laranja, é preciso refazer cálculos e medir o impacto. O Planalto adiantou que será um pacotaço, mas medidas anunciadas de forma gradual conforme as decisões sejam tomadas.