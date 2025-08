Trump diz que Lula pode ligar 'quando quiser' e que 'ama o povo do Brasil'

O presidente dos EUA, Donald Trump disse hoje que o presidente Lula pode ligar para ele quando quiser.

O que aconteceu

O presidente americano comentou que Lula pode entrar em contato a qualquer momento — dando indícios de abertura para negociações entre os países. A fala aconteceu em conversa com jornalistas no jardim da Casa Branca, em resposta a um questionamento da repórter Raquel Krähenbühl, da TV Globo, na tarde de hoje.

"Ele pode falar comigo quando quiser", disse Trump. Questionado sobre o tarifaço aplicado aos produtos do Brasil, ele complementou dizendo que "as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada". A fala contrasta com um posicionamento do republicano no mês passado, em que ele disse que falaria em algum momento com Lula — mas sem apontar a ocasião ou data.

Ele pode falar comigo quando quiser (...) Vamos ver o que acontece. Eu amo o povo brasileiro.

Donald Trump

Trump evitou entrar em detalhes sobre as taxas aplicadas ao Brasil mas disse que "ama o povo do Brasil". O movimento acontece após o anúncio da taxa de 50% aos produtos de origem brasileira. O decreto, no entanto, isentou castanhas, polpa e suco de laranja, minérios e produtos de energia e aviação civil.

O início do tarifaço estava programado para 1º de agosto, mas não aconteceu. Um comunicado anunciando a assinatura do decreto por Trump foi divulgado no início da tarde da última quarta pela Casa Branca explicando que a taxa passará a valer para produtos que entrarem o país ou saírem de um armazém para o consumo a partir de sete dias desta data —ou seja, em 6 de agosto.

Razões para taxa

O documento da Casa Branca sobre a aplicação das tarifas cita mais razões políticas do que comerciais para justificá-las. O Brasil representa um risco para os EUA, de acordo com o comunicado.

O presidente Donald Trump assinou uma Ordem Executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da tarifa para 50%, para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA.

Comunicado da Casa Branca

O documento diz que a taxação sobre produtos brasileiros pode ser elevada caso o governo Lula decida retaliar os EUA com outro aumento de tarifas. Por outro lado, a ordem pode ser modificada caso o governo brasileiro "dê passos significativos a respeito da emergência nacional declarada nesta ordem e se alinhe suficientemente com os EUA nas questões de segurança nacional, economia e política externa".

O governo dos EUA citou ainda o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Casa Branca classificou o processo contra o ex-presidente como uma "perseguição, intimidação, assédio e censura". Moraes foi punido esta semana com a Lei Magnitsky, que impõe sanções financeiras e impede acesso ao território americano.

Moraes tem abusado de sua autoridade judicial para ameaçar, atingir e intimidar milhares de seus oponentes políticos.

Comunicado da Casa Branca

As decisões judiciais do Brasil contra big techs também foram mencionadas. O governo americano disse que membros do governo brasileiro tomara "medidas sem precedentes para coagir empresas americanas de forma tirânica e arbitrária" com objetivo de "censurar" discursos políticos, remover usuários e alterar políticas de moderação de conteúdo sob penas de "multas extraordinárias" e processos criminais.