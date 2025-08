Lula: governo quer alcançar contratação de 2 milhões de unidades do MCMV até fim do ano

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 1º de agosto, que o governo trabalha para alcançar a marca de dois milhões de unidades contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV) até o final deste ano. O anúncio foi feito durante cerimônia de entrega de 1.876 moradias distribuídas entre cinco Estados.

Para Lula, é preciso acelerar contratações para que as entregas também se intensifiquem. "Temos trabalhado para conseguir contratar, até o final deste ano, dois milhões de unidades para entregar casas até terminar o nosso mandato. Porque a coisa mais extraordinária que toda mulher vive é uma casa. É como o pássaro que quer um ninho", disse.

Desde o início do atual governo, foram contratadas cerca de 1,6 milhão de moradias dentro do programa. A etapa de contratação representa o compromisso formal com a construção das unidades, mas ainda não envolve o início efetivo das obras. Por isso, as unidades anunciadas nos últimos meses ainda não têm prazos definidos para entrega.