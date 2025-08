Wall Street Journal não chamou Lula de 'desastre anunciado' em editorial

É falso que um editorial do The Wall Street Journal tenha chamado Lula de "desastre anunciado", ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

Não há registro de qualquer editorial do jornal norte-americano com esse tom. Em novembro de 2024, uma colunista de The Wall Street Journal publicou um texto com críticas a Lula, mas sem usar o termo citado pelos posts enganosos.

O que diz o post

Postagens trazem texto afirmando que Lula "acaba de ser alvo de uma crítica devastadora no respeitado WALL STREET JOURNAL" e que a publicação "desmascarou Lula como o símbolo do declínio econômico e democrático do Brasil e da América Latina". Tais críticas estariam em um editorial cujo título seria "Lula: um desastre anunciado".

Por que é falso

Jornal não publicou editorial chamando Lula de "desastre anunciado". Uma busca no arquivo de The Wall Street Journal pelo suposto título do editorial citado pelas publicações enganosas não traz qualquer resultado (aqui, em inglês). Da mesma forma, uma pesquisa no Google com termos em inglês (aqui) que pudessem remeter a algum texto do jornal encontra apenas páginas em português que reproduzem o conteúdo desinformativo.

Colunista criticou Lula em texto de 2024. Uma nova busca por notícias sobre Lula em The Wall Street Journal (aqui) leva a textos escritos por Mary Anastasia O'Grady (aqui, em inglês). Ela é responsável pela coluna "The Americas", na qual trata semanalmente de política, economia e negócios na América Latina e no Canadá. Em novembro, em uma coluna intitulada "Brazil and Latin America's Decline" (O Declínio do Brasil e da América Latina, em tradução livre), ela avalia que "a democracia e a política econômica sólida estão em declínio" na região, e que "Lula está liderando o caminho" (aqui, em inglês).

Jornalista também não tratou Lula como "desastre". Ao longo do texto, O'Grady faz duras críticas à política externa e interna do presidente do Brasil, com o alerta de que elas "correm o risco de afundar ainda mais o país". Ela também diz que o Brasil deseja "substituir os EUA" como principal hegemonia regional, mas Lula "desperdiça autoridade moral e força econômica". A jornalista ainda dispara contra o Brics e a "irresponsabilidade fiscal" do governo federal. Porém, apesar do tom ríspido, O'Grady em momento algum usa a expressão "desastre anunciado" ou algum termo semelhante para se referir a Lula.

No jornalismo, há diferenças entre editorial e coluna. Dentro da categoria de textos opinativos, o editorial expressa a opinião da empresa responsável pela publicação. Já a coluna traz a opinião individual de quem a escreve, independentemente da visão adotada pelo veículo de imprensa (aqui).

