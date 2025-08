Lula diz que Brasil sempre esteve aberto a diálogo com EUA

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo para discutir as tarifas imposta a produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos.

"Sempre estivemos abertos ao diálogo", disse Lula em uma publicação no X.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Lula poderia telefonar para ele a hora que quisesse.

Trump assinou, na quarta-feira, um decreto impondo tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros para combater o que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro é aliado de Trump e réu em processo sob a acusação de planejar um golpe de Estado para reverter sua derrota eleitoral em 2022, para Lula.

"Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições", defendeu Lula, na postagem na noite desta sexta-feira.

"Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano", acrescentou.

O decreto de Trump prevê tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros, mas ele suaviza o impacto ao excluir setores como aeronaves, energia e suco de laranja das taxas mais pesadas.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu e Maria Carolina Marcello)