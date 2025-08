Filtro solar da La Roche-Posay promete controlar oleosidade; veja opiniões

O mercado de cuidados com a pele oferece várias opções para ajudar quem tem o rosto mais oleoso, e isso inclui o universo do protetor solar facial. Um dos produtos que faz sucesso é o: Anthelios Airlicium Antioleosidade FPS 80, da La Roche-Posay, que registra mais de 10 mil vendas recentes na Amazon.

De acordo com a marca, ele tem textura leve, mantém o efeito matte por até 12 horas e promete reduzir a oleosidade da pele após uma semana de uso. Veja a seguir as especificações do produto, segundo a fabricante, e opiniões de quem comprou.

O que diz a La Roche-Posay?

Possui textura gel creme, que oferece toque seco

A fotoproteção é alta (FPS 80) e de largo espectro anti-UVA, UVB e radicais livres

Mantém o efeito matte por até 12 horas por meio da tecnologia Airlicium, micropartículas que são ativadas quando a pele produz oleosidade ou fica úmida

Promete reduzir a oleosidade em apenas uma semana de uso

Indicado para peles mistas, oleosas e acneicas

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o filtro solar tem mais de 6,3 mil avaliações e nota média de 4,7 (de um total de cinco). Entre os elogios estão a capacidade do produto em absorver a oleosidade e manter a pele sequinha e ainda o alto fator de proteção.

Ótimo, textura ideal para a pele pouco ou muito oleosa. Toque sequinho, aroma discreto e alto fator de proteção! Meu preferido no momento! Ivon Rabêlo

Produto ótimo, deixa a pele bem seca como queria, livre de óleo. Carina Bastos Lima

Meu protetor solar favorito. Ele tem o balanço perfeito entre o controle de oleosidade e o efeito óptico. (...) Fico com uma aparência matte por umas 4 horas, e depois desse tempo se eu não puder reaplicar, eu uso uma toalha de papel com batidinhas pra absorver o excesso de oleosidade. Helio F.

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores ficaram insatisfeitos e acharam que o efeito matte não apareceu como prometido.

O produto é bom, tem fragância leve, porém não achei tão sequinho na pele. Esperava mais Erica Silva

Produto ótimo, mas a embalagem veio (...) completamente amassada, sem cuidado nenhum. Ju

Tem sensação muito densa pelo veículo tipo creme, não é gel-creme. E não fica com toque seco. Minha pele é mista, então mais ou menos dá pra usar, mas não recomento para pessoas com pele oleosa que é o target do produto, porque não cumpre. Bruna Franco

